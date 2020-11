«Das trifft die Branche härter als der Lockdown im Frühling»: Bei den Werdenberger Gastrobetrieben fallen die umsatzstarken Monate ins Wasser Die Gastro-Branche gerät in noch grössere Schieflage. Das einträgliche Weihnachtsgeschäft fällt aus. Und das in einer Zeit, in welcher jeder erwirtschaftete Franken in der Gastronomie existenziell ist. Nun ist Solidarität gefragt. Robert Kucera 17.11.2020, 14.38 Uhr

Petra Müller, Aktuarin Gastro Heidiland, und Urs Kremmel, Präsident Gastro Heidiland, besprechen die aktuelle Lage der lokalen Gastronomie und mit welchen Massnahmen man den Jahresverlust mindern könnte. Bild: Robert Kucera

Weihnachten steht vor der Tür. Für die Wirtschaft eigentlich ein einträgliches Geschäft mit lauter Gewinnern. Dieses Jahr herrscht allerdings ein Ungleichgewicht. Die einen reiben sich bereits die Hände in Vorfreude auf starke Umsätze und Gewinne, andere erleiden Einbussen und werden sich 2020 mit weniger rosigen Zahlen als in den letzten Jahren begnügen müssen.

Und dann gibt es noch die Gastro-Branche. Diese sieht ihre letzte Hoffnung dahinschwinden. Familienfeiern, Vereins- und Firmenanlässe vor und nach Weihnachten finden in den Werdenberger Restaurants nicht statt. Urs Kremmel, Präsident von Gastro Heidiland, sagt:

«Das trifft die Branche härter als der Lockdown im Frühling. Ein Hammerschlag für alle.»

Gastro-Heidiland-Aktuarin Petra Müller ergänzt: «Es sind zwei umsatzstarke Monate mit zahlreichen Festivitäten. Die hätte es dringend gebraucht.»

Ein zweiter Lockdown hätte schwere Folgen

Die im Sommer aufkeimende Hoffnung, dass man den Verlust im Coronajahr mit Weihnachtsessen und Jahresschlussfeiern auf einem erträglichen Niveau halten könnte, hat sich für die Gastronomie von einem Tag auf den anderen wieder zerschlagen.

Mehr noch: Das Thema Lockdown ist im Kanton St.Gallen noch nicht vom Tisch. Dass im Fürstentum Liechtenstein und in Österreich die Türen der Restaurants derzeit geschlossen sind, verunsichert die Gastronomen auf der Schweizer Seite des Rheins sehr. Denn jetzt könne man hierzulande doch noch etwas Umsatz machen.

Bei einem neuerlichen Lockdown würden die Einnahmen jedoch ganz ausbleiben und die Verluste der meisten Gastronomen steigen ins Unermessliche. Bei Gastro Heidiland befürchtet man sogar, dass auch ohne zweiten Lockdown 5 bis 10 Prozent der Restaurants die Coronakrise nicht überstehen werden.

Gastronomie zählt zu den ganz grossen Verlierern.

Wird man dereinst auf das Jahr 2020 zurückblicken, dann wird die Gastronomie zu den ganz grossen Verlierern gehören. Wie hoch das Verlustgeschäft sein wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Eines ist klar: Die Restaurants der Region tun alles, um einigermassen über die Runden zu kommen. Das hält Gastro Heidiland fest. «Der Job wird gemacht, ein Lockdown ist nicht nötig», sagt Präsident Urs Kremmel zu den Coronamassnahmen.

Maskenpflicht bis zum Tisch, grössere Abstände zu den Tischen, maximale Anzahl Personen pro Tisch – alles funktioniert bestens. Es wird gereinigt, desinfiziert und viel gelüftet. Im Werdenberg und Sarganserland könne man guten Gewissens ein Mahl geniessen. «Wir haben noch keinen Coronafall gehabt. Der Kantonsarzt hat sich noch nie gemeldet, um Daten einzuholen», bekräftigt Petra Müller, Aktuarin von Gastro Heidiland und Gastgeberin des «Buchserhof» in Buchs.

Ohne Kurzarbeit geht es nicht

Dennoch bleiben viele Gäste aus Sicherheitsgründen lieber zu Hause. Auch jene, die im eigenen Land wegen des Lockdowns keine andere Wahl hätten, als in die Schweiz zu kommen. «Die Liechtensteiner sind sehr diszipliniert», hat Petra Müller beobachtet. Sie lobt dieses Verhalten – auch wenn so der eine oder andere Franken ausbleibt.

Das Restaurant zu schliessen und ein Ende der Coronakrise abzuwarten kommt jedoch auch nicht in Frage. «Diese Substanz hat unsere Branche nicht», hält Urs Kremmel fest. Fixkosten wie Versicherungen, Gebühren, Mieten und Sozialleistungen sind zu entrichten. Jeder erwirtschaftete Franken ist deshalb wichtig.

Der Rat von Gastro Heidiland an die Gastronomen: Gezieltere Öffnungszeiten, Angebot überdenken, Attraktivität steigern und weiterhin von der Kurzarbeit Gebrauch machen. Denn auf diese Unterstützung kann weiterhin gezählt werden.

Zeichen der Solidarität an die Adresse der Gastronomie: Gutscheine im Lieblingsrestaurant noch im Jahr 2020 erstehen – und nach überstandener Coronapandemie schlemmen gehen. Bild: Robert Kucera

Solidarität zeigen mit Gutschein-Kauf

Weiterhin für die Stammgäste da sein, Take-away im Angebot – die Restaurants der Region Heidiland lassen nichts unversucht. Doch Not allein macht nicht erfinderisch. Der Kreativität und Innovation sind aber Grenzen gesetzt: Mangelnde finanzielle Mittel, um Investitionen zu tätigen, und das Damoklesschwert des Lockdowns schweben drohend über den Häuptern der Gastwirte.

Von schnellen Lösungen hält Gastro-Heidiland-Präsident Kremmel nichts. Diese sieht er in dieser aussergewöhnlichen Lage nicht als Heilmittel. «Langfristiges Denken ist in unserer Branche zwingend.» Im Blick hat man die Bewirtung des Gastes im Jahr 2021. Herrscht wieder Normalität, werden Restaurants im gleichen Umfang frequentiert wie vor der Coronapandemie. Ein Teil des Umsatzes soll der Gastronomie aber unbedingt noch 2020 zukommen. Mit den Zielen: Verlust mindern und flüssige Mittel für Fixkosten generieren.

Die Empfehlung an die Gastronomiebetriebe ist gleichzeitig ein Appell an das lokale Gewerbe und an die Bevölkerung: Gutscheine im Lieblingsrestaurant in den verbleibenden Wochen des Jahres erstehen, 2021 konsumieren. Müller zeigt auf, wie klein der Aufwand für die einzelnen Betriebe ist:

«Unsere Gutscheine sind parat und in einer halben Minute erstellt.»

Umso grösser ist dann die Freude beim Beschenkten zu Weihnachten. Oder der Mitarbeiter von Firmen, denen durch das abgesagte Weihnachtsessen eine wichtige soziale Komponente verloren geht.

Kanton und Bund sind nun gefordert

Solidarität von allen Seiten ist sehr willkommen. Dies schliesst auch die Politik mit ein. In einem Schreiben an den Kanton hat Gastro St.Gallen die schwierige Lage dieses Gewerbes aufgezeigt: Die zweite Coronawelle, die einen zweiten grossen Stornierungsschub ausgelöst hat sowie bereits aufgebrauchte Kredite. «Jede kleine Einschränkung bringt die Gastronomie in weitere, grosse existenzielle Schwierigkeiten», ist dem Brief zu entnehmen. Die Forderung an die St.Galler Regierung und an den Bundesrat ist klar: Gastrobetriebe müssen zu den unterstützungswürdigen Branchen zählen.

Gastro Heidiland unterstützt das Anliegen des Kantonalverbandes. «Direktzahlungen an die Betriebe mindern die Umsatzeinbussen», sagt Urs Kremmel. Besonders an jene, die schwere Verluste erlitten. Ein Entscheid des Kantons steht jedoch noch aus.

«Trotz allem bleibt uns nichts anderes übrig, als positiv in die Zukunft zu blicken, gesund zu bleiben, und auf ein baldiges Ende dieser ungewissen Zeit zu hoffen. Wir sehnen uns alle wieder nach etwas Normalität und vor allem, unsere Leidenschaft als Gastgeber und Gastronom wieder vollumfänglich wahrnehmen zu können», schliesst Petra Müller.