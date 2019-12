Das «Tigerli» in erneutem Glanz

Einst sollte das Tigerli verschrottet werden – am Freitag wird die frisch renovierte alte Dampflok in Buchs wieder feierlich enthüllt

Noch ist das Wahrzeichen von Buchs, das so genannte Tigerli, in eine grüne Plane gehüllt. Die alte Dampflok wurde renoviert und wartet auf die erneute Enthüllung, die am Freitag, 29. November, um 17.30 Uhr stattfinden wird. Es ist nicht das erste Mal, dass das «Tigerli» im Zentrum von Festivitäten steht.