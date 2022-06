TAK Theater stellt Programm für die Spielzeit 2022/23 vor

Schaan Das Teuflische regiert den Spielplan Die Verantwortlichen des TAK Theaters haben ihr Programm für die Spielzeit 2022/23 vorgestellt. Dieses besticht durch seine Vielfalt. Julia Kaufmann 11.06.2022, 05.00 Uhr

Der Intendant Thomas Spieckermann und Jan Sellke, Leitung Dramaturgie, schwärmten vom TAK-Spielplan 2022/23 (v.l.). Bild: Tatjana Schnalzger

Imaginärer Trommelwirbel war zu hören, als TAK-Intendant Thomas Spieckermann und der dramaturgische Leiter Jan Sellke im Foyer des TAK Theaters Liechtenstein Platz nahmen und die neue Broschüre und das darin enthaltene Abo-Programm für die Spielzeit 2022/23 in den Händen hielten.

«Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier»

Die Freude war gross, den Spielplan nun der Öffentlichkeit vorstellen zu können. Und noch grösser ist die Vorfreude auf die einzelnen Programmpunkte, mit denen dem Publikum (fast) alles geboten werden kann: Das Kabarett lädt ein, herzhaft zu lachen und den Alltag für einen Abend zu vergessen.

Die TAK Vaduzer Weltklassik Konzerte und das Format «TAK_music» wiederum versprechen musikalischen Hochgenuss, und die Schauspieler erlauben es den Gästen schliesslich, sich mit Menschen, ihrem Handeln sowie mit inneren und äusseren Welten auseinanderzusetzen.

Der Spielplan für die Saison 2022/23 steht unter dem Motto «Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier». Es spielt auf das aktuelle Weltgeschehen an und stellt gleichermassen spielerisch die Frage, was die Teufel eines jeden Einzelnen sind. «Im Theater handelt es sich dabei um eine theatralische, keine religiöse Frage. Der Teufel beschreibt eine Folge an Motiven, die auftauchen und das Leben schwerer machen.» Und beinahe in jedem Stück oder jedem Text wird ein solcher Teufel zu finden sein. Das Motto ist übrigens ein Zitat aus dem Theaterstück «Der Sturm» von William Shakespeare. In diesem können sich die Figuren vor dem Unwetter retten – ob dies den Protagonisten der kommenden TAK-Spielzeit auch gelingt?

Eigenproduktionen und bekannte Schauspielhäuser

Die Saison 2022/23 beginnt am 17. September mit dem Schauspiel «Dantons Tod/Der Auftrag», deren Texte sich beide auf die französische Revolution beziehen.

Sie gehen der Frage nach, welche Mittel man überhaupt einsetzen darf, um die Demokratie zu verteidigen oder zu implementieren. Auf der Bühne wird das TAK-Ensemble zu sehen sein, das bereits in seine dritte Saison startet und bislang auf grossen Anklang stiess.

Weitere Eigenproduktionen mit dem TAK-Ensemble, die auf dem Programm stehen, sind «Die Welt im Rücken» und «Der zerbrochene Krug». Bei Letzterem ist zu erwähnen, dass es dem TAK gelungen ist, Ingo Ospelt nach längerer Abwesenheit wieder auf die Bühne in Schaan zu holen. «Darauf sind wir sehr stolz. Er ist ein fantastischer Schauspieler», betonte Jan Sellke.

Ebenfalls stolz sind die Verantwortlichen auf die beiden Wiederaufnahmen, die ihren Platz im neuen Spielplan erhalten haben und mit denen sich die Früchte der beständigen Zusammenarbeit mit dem TAK-Ensemble ernten lassen: «Für immer die Alpen» und «König Richard III.» werden im Februar 2023 beziehungsweise Mai 2023 erneut zur Aufführung gelangen. Neben Eigenproduktionen präsentiert das TAK Produktionen von bekannten Schauspielhäusern aus dem Ausland.

Zu nennen sind etwa die konzertante Lesung «Faust Hoch 3» des Kleist Forums Frankfurt (Oder) mit Thomas und Arthur Tiehme oder das Staatstheater Hannover, das «Volksfeind» auf die Bühne bringt. «Die Aufführung ist riesig und wird den gesamten SAL ausfüllen», erklärte Thomas Spieckermann und ergänzte: «Bei ‹Moby Dick› des Theaters Basel wird nur ein Schauspieler eingesetzt. Allerdings ist das Drumherum noch viel grösser und es wird alles an Technik benötigt, was vorhanden ist.» Weil anfangs auf der Kippe stand, ob das Stück aufgrund seiner enormen technischen Herausforderungen überhaupt realisiert werden kann, zählt es für den TAK-Intendanten zu den Höhepunkten der kommenden Spielzeit.

Beethoven, Barock, Blues und Neo-Tango

Die TAK Vaduzer Weltklassik Konzerte werden ganz im Zeichen der grossen Orchesterkonzerte stehen. Den Auftakt machen am 16. Oktober Nuron Mukumi am Klavier in Begleitung des Nationalen Sinfonieorchesters der Ukraine. «Wir freuen uns, damit ein Zeichen setzen zu können», sagte Jan Sellke. Darauf folgen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin ein grosser Beethoven- Abend, mit dem Gabetta Consort ein Konzert, das gänzlich im Zeichen der Barockmusik steht und auch mit dem Sinfonieorchester Liechtenstein wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. «Es ist bereits zur Tradition geworden, vor Weihnachten ein Weihnachtskonzert zu spielen. Mit der Johannes-Passion wird neu auch ein grosses Werk kurz vor Ostern zur Aufführung gebracht», erklärte Sellke.

Im Rahmen von «TAK_music» werden wiederum ein «paar ältere Herren zu Gast» sein, die auf ihr Lebenswerk zurückblicken können, resümierte der dramaturgische Leiter. «Und dies nicht nur musikalisch, sondern auch zeitgeschichtlich.» Unter anderem werden Boubacar Traoré, Max Moor, Abdullah Ibrahim und Richard Galliano zu hören und erleben sein.

Das persönliche Programm einfach zusammenstellen

Die Broschüre der Spielzeit 2022/23 präsentiert sich in neuem Gewand und wird in Kürze an Stammgäste und Abo-Inhaber versendet. Ihr liegen Klebeherzchen bei, mit denen sich das persönliche Lieblingsprogramm ganz einfach zusammenstellen lässt.

Der Spielplan ist seit gestern ausserdem auf der Homepage des Theaters aufgeschaltet, und auch dort können «Herzen» verteilt und damit eine persönliche Auswahl getroffen werden. «Diese Liste kann unter anderem mit Bitte auf Reservation direkt an das TAK gesendet werden», sagte Jan Sellke. Die Veranstaltungen der neuen Spielzeit sind ab sofort reservierbar.