Sevelen Beim «Theater für alle Fälle» setzte das Publikum die Impulse Eindrückliche Improvisationen des Theaters Wir & Jetzt im Rahmen der Diakoniewoche zum Thema Hoffnung. Hanspeter Thurnherr 14.06.2021, 05.00 Uhr

Die Mimik von Ella Hofmann (links) und Sonja Röösli vermitteln unterschiedliche Gefühlswelten. Bild: Hanspeter Thurnherr

Sevelen «Lassen Sie sich überraschen und berühren vom Austausch zwischen Bühne und Publikum», hiess es in der Ausschreibung zu «Wir & Jetzt. Theater für alle Fälle» im Programm der Diakoniewoche. Um es vorwegzunehmen: Es wurde für diesen Anlass vom Freitagabend im Gemeindesaal nicht zu viel versprochen.

Der Anlass hätte auch mehr Teilnehmer verdient. Aber das Grüppchen Interessierter kam dafür in den Genuss einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit eigenen Erlebnissen, Hoffnungen, Wünschen und Begegnungen. Denn es wurde eingebunden ins Geschehen, gab mit seinen Aussagen die Inputs zum spontanen Spiel auf der Bühne.

Moderatorin Susanne Bürgi stellte zum Beispiel die Frage: Wie geht’s? Alle mussten gleichzeitig spontan antworten. Zu hören waren von «Na ja» über «mittelmässig» bis «gut» oder gar «prächtig». Die beiden Schauspielerinnen Ella Hofmann und Sonja Röösli, musikalisch von Stefan Rüfenacht am Keyboard, Saxophon und Trompete hervorragend unterstützt, setzten diese Aussagen szenisch um. Da gab es gleich viel zu schmunzeln und zu lachen.

Gedankengänge spontan in geeignete Dialoge gefasst

Weiter durfte das Publikum aus zahlreichen Bildkarten eine auswählen, die in ihnen Erinnerungen an ein wichtiges Erlebnis oder Ereignis auslöste. Dieses erzählten sie sich in Zweiergruppen gegenseitig. Die Quintessenz aus diesen Gesprächen ergaben den «Stoff» für weitere Spielszenen.

Verblüffend, wie es den beiden Schauspielerinnen gelang, sich in die «Impulsgeber» einzufühlen und ganz spontan die Gedankengänge in geeignete Dialoge zu fassen. So fühlte sich der eine oder die andere Teilnehmerin in den Darstellungen sehr genau «gespiegelt».

Es gab spielerische Gratistipps

Etwa wenn ein Organisator des samstäglichen Konzertes befürchten muss, dass ein güllender Bauer für «ein stinkendes Musikfest» sorgen könnte – und dieses gerade noch knapp vor dem Schlimmsten zu bewahren weiss. Dazu gab es «spielerische Gratistipps» wie etwa Pfefferminzspray gegen den bereits vorhandenen «Anfangsgestank».

Oder: Der frisch gesäte Rasen, der regelmässig bewässert werden muss, wird im Theater zum wohl umsorgten und gehegten kleinen Baby – und erfreut dafür die Besitzerin in einem Jahr als «Wohlfühloase» für deren Füsse.

Eindrücklich auch, wie das Theater die Aussage einer Teilnehmerin «ich weiss nichts zu erzählen» umsetzte. In Worten ist dies schwer zu fassen. Man muss es gesehen haben.

Stichworte und Erzählungen gekonnt umgesetzt

Damit bewies das Ensemble, wie zutreffend sein Slogan «Theater für alle Fälle» tatsächlich ist: Jedes Stichwort und jede Erzählung setzt das Team gekonnt, realitätsnah, manchmal nachdenklich stimmend und dann wieder humorvoll und unterhaltend um.

«Wir & Jetzt. Theater für alle Fälle» ist ein interaktives Theater und bietet nebst massgeschneiderten Theateraufführungen an Anlässen unterschiedlicher Art auch Kommunikationstrainings sowie Workshops für Schulen an.