Das neue SBB-Reisezentrum im Bahnhof Buchs ist eröffnet – 3,4 Millionen Franken wurden für den Umbau des Gebäudes investiert Das denkmalgeschützte Buchser Bahnhofgebäude aus dem Jahr 1980 weist nach dem Umbau einige Neuerungen auf. 3,4 Millionen Franken investierten die SBB in die Sanierung des Gebäudes. Heini Schwendener 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das neue Reisezentrum der SBB im Bahnhof Buchs wurde am Donnerstag eröffnet. Es hat drei moderne Schalter. Bild: Heini Schwendener

Während rund sechs Monaten waren Teile des Buchser Bahnhofs eine Baustelle. 3,4 Millionen Franken investierten die SBB in die Sanierung des Gebäudes aus dem Jahr 1980. Max Vogt war der Architekt des inzwischen denkmalgeschützten Bauwerks.

Drei moderne Kundenschalter

Am Donnerstagmorgen öffneten die SBB die Türen des modernisierten SBB-Reisezentrums mit drei modernen Schaltern. Darin empfangen nun die SBB-Mitarbeitenden die Kundschaft. Coronabedingt sind die Öffnungszeiten derzeit noch etwas eingeschränkt – von montags bis samstags jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut und Beat Wildhaber, Leiter der Buchser Bauverwaltung, nahmen einen Augenschein vor Ort, um sich ein Bild von den weitgehend abgeschlossenen Umbauarbeiten im Bahnhof Buchs zu machen. Wegen der Bedeutung des Bahnhofs für Buchs und der Tatsache, dass sich die Stadt auch finanziell an diesen Umbauten beteiligt, lud die Stadt den W&O dazu ein.



Die Bäckerei wertet das Angebot auf dem Buchser Bahnhofgelände auf. Sie befindet sich neben dem neuen SBB.-Reisezentrum. Bild: Heini Schwendener

Beeindruckt zeigte sich Stadtpräsident Gut vom gefällig gestalteten und grosszügigen Reisezentrum, in dem nun dessen Leiter Fred Gamboni und seine Mitarbeitenden den Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen. Das Reisezentrum-Team steht bereit für Auskünfte und Beratungen. Aber auch für den Billettverkauf. Allerdings werden in unserer Region bereits 85 Prozent aller Bahnbillette nicht mehr am Schalter, sondern online oder am Automaten gekauft.



Avec-Shop sollte im Juli eröffnen

Im umgebauten Buchser Bahnhof sind auch eine abschliessbare Veloeinstellanlage und die Toilettenanlagen neu. Die Filiale der Bäckerei Merz wertet das Angebot auf dem Bahnhofsgelände auf. Im Juli abgeschlossen sein sollte zudem der Umbau des um rund 89 Quadratmeter erweiterten Avec-Shops. Eine Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern ist im Moment noch verfügbar.

Fassade, Dach und Fenster wurden saniert, bald wird das Baugerüst verschwinden. Bild: Heini Schwendener

Am Mehrfamilienhausteil des Bahnhofsgebäudes wurden die Fassade umfassend saniert sowie Fenster ersetzt und das Dach isoliert.

Stadt finanziert Veloraum und WC-Anlagen mit

Grosse Freude hatte der Buchser Stadtpräsident Daniel bei seiner Besichtigung an der modernen, abschliessbare Veloeinstellanlage mit 89 Plätzen, die in diesen Tagen auch noch eine Ladestation für E-Bike-Batterien erhalten wird. Der Zugang zur «Velocity», so nennt sich die Anlage, erfolgt über eine Smartphone App.

Der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut (links) lässt sich von SBB-Vertreter Christian Kümin (Projekte und Bau-Management Region Ost) «Velocity», die abschliessbare Veloeinstellanlage, zeigen. Bild: Heini Schwendener

Diese in der weiteren Region einzigartige Veloeinstellanlage wurde von der Stadt angeregt und mitfinanziert. Daniel Gut holt aus:

«Früher war der Bahnhof Buchs ein Hotspot für Velodiebe. Seit der Bushof in Betrieb ist, hat sich die Situation etwas verbessert.»

Mit der neuen, abschliessbaren Veloeinstellanlage wird den Velodieben das Handwerk weiter erschwert. Deren Benutzung müssen die Kundinnen und Kunden bezahlen.

Die Stadt Buchs beteiligt sich ausserdem an den Kosten für die hindernisfreie Toilettenanlage, für deren Benutzung man nicht mehr wie früher über eine Treppe in den «Untergrund» hinabsteigen muss. Stadtpräsident Daniel Gut zeigte sich sehr erfreut über den gelungenen Umbau, «das ist eine Aufwertung des Bahnhofs».