Das nächste Casino in Liechtenstein ist bald startklar Das Handelsregister verrät: In Vaduz soll ein neues Casino entstehen. Doch die Details sind noch unklar.

Die Kugel rollt bald auch in Vaduz: Liechtenstein bekommt ein weiteres Casino.

Lange ist es ruhig ge­wesen um die Spielbankpläne im Vaduzer Städtle. Seit dem Frühling 2021 ist zwar bekannt, dass im Central-Gebäude auf zwei Stockwerken ein Casino­betrieb entstehen soll. Aber nachdem die Regierung per Anfang 2022 die Spielbankenverordnung und die Progressionssätze für die Geldspielabgabe verschärfte, mussten die Betreiber über die Bücher. Michael Moosleithner, der in das Projekt involviert ist, erklärte noch vergangenen Herbst, dass es nun darum gehe, die Rentabilität für den Standort Vaduz zu berechnen.

Nun kommt aber wieder Bewegung in die Sache. Denn wie aus dem Handelsregister hervorgeht, wurde am 28. März die Castle Casino AG mit Sitz in Vaduz gegründet. Der Zweck: «Das Betreiben einer Spielbank gemäss Geldspielgesetz».

Gesuch um Bewilligung noch nicht eingereicht

Absperrungen und Baumaterial vor dem Central-Gebäude verraten schon seit Jahresbeginn, dass die Umbauarbeiten für den Casinobetrieb begonnen haben. Allerdings: Ein Gesuch der Castle Casino AG um Erteilung einer Geldspielbewilligung liegt laut dem Liechtensteiner Amt für Volkswirtschaft immer noch nicht vor. Und erst mit der Bewilligung kann das Zocken in der Residenz beginnen.

Bisher war auch über die Verantwortlichen hinter den Casinoplänen in der Residenz nichts Offizielles bekannt. Auch hierzu verrät der Handelsregistereintrag mehr: Im Verwaltungsrat sitzt Michael Moos­leith­ner, ehemaliger Marketingmanager der Casinos Austria, sowie dessen Vater Franz Stephan Moosleithner.

Auf Anfrage wollte sich Verwaltungsrat Michael Moosleithner aber nicht näher zu den künftigen Plänen der Castle Casino AG äussern. «Wir kommunizieren erst, wenn es etwas zu kommunizieren gibt», meinte er. Die Repräsentanz des Spielbankenunternehmens übernimmt das Treuhandunternehmen First Advisory Trust. Als Aktionäre und damit Gründer der Castle Casino AG gelten die Mava und Ikomon Anstalt in Vaduz so­- wie die Faldur Stiftung in Planken und die Pedira Stiftung in Schaan.

Dem Handelsregisterauszug der Castle Casino AG zufolge zeichnet als Verantwortlicher für die Mava Anstalt Michael Moosleithner und für die Ikomon Anstalt Iwan Ackermann, Geschäftsführer der First Advisory. Für die Faldur Stiftung unterschrieb Patrick Kranz, Ei­gentümer der Axalo-Gruppe, und für die Pedira Stiftung Dieter Büchel, Geschäftsführer von Axalo.

