Das lokale Gewerbe appelliert an die Solidarität der Bevölkerung +++ wichtigen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze leisten Die sechs Gewerbevereine der Region Werdenberg lancieren in der Coronakrise die Kampagne «Lokal einkaufen». Sie bitten die Bevölkerung, auch nach der Krise das massiv betroffene heimische Gewerbe zu berücksichtigen und auf Bestellungen im in- und ausländischen Onlinehandel zu verzichten. Thomas Schwizer 27.03.2020, 16.14 Uhr

Wegen der in der Coronakrise verordneten Ladenschliessungen ist derzeit die Einkaufsmeile in Buchs nahezu leer. Bild: Thomas Schwizer

Am Freitag hat die Werdenberger Wirtschaftsorganisation (WWO) auf ihrer Homepage den Aufruf «Lokal einkaufen – solidarisch für das Werdenberg» aufgeschaltet. Die Dachorganisation der sechs Gewerbevereine in der Region startet damit eine Kampagne, mit der sie die Werdenberger Bevölkerung dazu aufruft, in der Coronakrise mit den lokalen Geschäften solidarisch zu sein.