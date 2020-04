Das Kreisgericht funktioniert weiterhin +++ Grosszügige Einzelbüros erleichtern die Aufgaben Mit Inkraftsetzen der «ausserordentlichen Lage», wie sie vom Bundesrat am 16. März erlassen wurde, hat sich auch für das Team des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland einiges geändert. Die Aufgaben werden aber fast wie gewohnt wahrgenommen. Adi Lippuner 08.04.2020, 05.12 Uhr

Das Kreisgericht in Mels funktioniert auch während der Coronapandemie. Bild: Patrick Gutenberg/ZSZ

Die Mitarbeiterinnen des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland haben, ausser für den Empfang, grosszügige Einzelbüros. Dies erleichtere gerade in der aktuellen Situation rund um Corona die Wahrnehmung der Aufgaben, ist von der Kreisgerichtspräsidentin Regula Widrig Sax zu erfahren.

«Wenn Verhandlungen anberaumt sind, haben die dafür zuständigen Personen anwesend zu sein, ansonsten ist es jedem einzelnen frei gestellt, ob er in seinem Büro oder im Homeoffice arbeiten will.»

Das ganze Team sei bis jetzt von Krankheiten verschont geblieben, «und auch die anberaumten Verhandlungen konnten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie geplant durchgeführt werden», so die Kreisgerichtspräsidentin.

Abstand zwischen einzelnen Personen wird eingehalten

Dass die «ausserordentliche Lage» auch vor dem Kreisgericht nicht Halt macht, wird mit der Aussage bestätigt, dass die Verhandlungen in grösseren Räumen durchgeführt werden. «So können wir den Abstand zwischen den einzelnen Personen einhalten.»

Wichtig ist Regula Widrig Sax auch, dass die Justiz weiterhin funktioniere, so wie dies der Bundesrat im Zusammenhang mit der «ausserordentlichen Lage» und der Anordnung «verschärfte Massnahmen» gefordert habe.



Auch Verhandlungen mit Einzelrichtern im Gerichtssaal

Kreisgerichtspräsidentin Regula Widrig Sax erklärt auf Anfrage, dass die Verhandlungen durchgeführt werden. «Allerdings nutzen wir auch bei Verhandlungen vor dem Einzelrichter und nicht nur wenn drei oder sogar fünf Richter und der Gerichtsschreiben anwesend sind, den Gerichtssaal.» So könne der vorgeschriebene Abstand zwischen den einzelnen Personen eingehalten werden.

Gerichte stellen ihren Betrieb wegen der Coronakrise nicht einfach ein. Bild: Sandra Ardizzone

Markante Einschränkungen habe es am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland bisher keine gegeben. «Bei uns wurden bisher sowohl dringliche als auch nicht dringliche Verfahren durchgeführt», so die Kreisgerichtspräsidentin. Dank eines leeren, bisher nicht ausgebauten Raumes gebe es noch räumliche Reserven, und so könne auch dieser, nebst dem Gerichtssaal, für Verhandlungen genutzt werden.

Die Gerichtsferien wurden verlängert

In der Regel sind die Gerichtsferien über Ostern so angesetzt wie die Schulferien. Dieses Jahr wäre dies vom 5. bis 19. April der Fall gewesen. Der Bundesrat habe die Gerichtsferien aber dieses Jahr bereits ab dem 23. März angeordnet, war von Regula Widrig Sax zu erfahren. «In diesem Zusammenhang mussten wir einige wenige Verhandlungen vertagen.» Auch habe es einzelne Fälle im Zusammenhang mit Erkrankungen gegeben, bei denen eine Verhandlung vertagt wurde.

Sie rechne damit, dass es keine Verlängerung der Gerichtsferien über den 19. April hinaus geben werde.

«Der Bundesrat hat ganz klar gesagt, dass die Justiz weiterhin funktionieren soll.»

In den Vorgaben für die Gerichte heisst es in diesem Zusammenhang: «Personen, die krank sind oder Erkältungssymptome haben, werden zu Verhandlungen nicht zugelassen. Parteien, die zum persönlichen Erscheinen an einer Verhandlung vorgeladen sind und solche Symptome haben, werden gebeten, sich vorgängig telefonisch beim zuständigen Gericht zu melden.» Die Kreisgerichtspräsidentin betonte, dass eine Verschiebung der Verhandlung grosszügig gehandhabt wurde, «wir haben – mit Blick auf die aktuelle Situation – kein Arztzeugnis verlangt».

Zugang für Besucher eingeschränkt

Bis zur Aufhebung der «ausserordentlichen Lage» ist der Besuch von Gerichtsverhandlungen für Besucher stark eingeschränkt. Es wird empfohlen, bei Interesse vorgängig Kontakt mit der Gerichtskanzlei aufzunehmen. «Ganz allgemein haben wir wenig Publikum an den Verhandlungen, ab und zu meldet sich eine Schulklasse an oder es sind eine bis zwei Personen als Besucher anwesend», so die Kreisgerichtspräsidentin.

Trotz der speziellen Situation sind akkreditierte Medienschaffende – vorbehältlich eines formellen Ausschlusses der Öffentlichkeit – zu den Verhandlungen zugelassen. Bezüglich Krankheitssymptome gelten die gleichen Vorgaben wie für andere Personen. Zur Sicherheit sei eine vorgängige Kontaktaufnahme zu empfehlen, heisst es in den Richtlinien.