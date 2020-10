Das Jugilager des TV Buchs bot viel Spiel und Spass 78 motivierte Kinder und ein nicht minder beflügeltes Leiterteam vom TV Buchs nahm am Jugilager teil. 20.10.2020, 05.00 Uhr

(pd) Nach der Anreise am Sonntag, 11. Oktober, wurden in den Bütschwiler Örtlichkeiten die Lagerregeln erklärt, ein stärkendes Mittagessen genossen und anschliessend fanden sogleich die ersten Sportlektionen statt, wobei die Kids die bevorstehende Woche mit Joggen, Bodenturnen sowie akrobatischen Hebefiguren begannen.

Während sich am Montag die jüngeren Lagerteilnehmer des TV Buchs mit einem Ninja-Warrior-Parkour, einer Tanzchoreografie sowie mit Stafetten und Ballwurf beschäftigten, spielten die älteren Kinder Crossminton, Alaskaball und Dodgeball. Zudem lernten sie einen Tanz und absolvierten einen Ninja-Warrior-Parkour.

Nach einer geheimnisvollen Dschungelsuppe zum Abendessen fanden sich alle zum gemeinsamen Abendprogramm mit verschiedenen Posten im Freien ein.

Attraktion Kletterwand und Unihockeyturnier

Am kommenden Tag wurde in verschiedenen Gruppen geturnt. Die Mädels übten sich am Stufenbarren und beim Seilspringen. Währenddessen schnupperten die Jungs Barren- und Leichtathletikluft. Den Nachmittag verbrachten die turnfreudigen Lagerteilnehmer an den Schaukelringen und bei lustigen Spielen.

Anhand einer spannenden Pfeiljagd erfolgte am Mittwoch ein Ausflug mit der gesamten Lagertruppe. Nachdem am Bütschwiler Strand zu Mittag gegessen wurde, ging es wieder zurück in die Halle und anschliessend ins bei den Kids allseits beliebte Hallenbad. Die neue Kletterwand im Wasser sorgte dieses Jahr für besonders viel Begeisterung. Wie jedes Jahr fand am Mittwochabend zudem das traditionelle Unihockeyturnier statt, welches das Leiterteam heuer deutlich für sich gewinnen konnte.

Der letzte Lagertag brachte erneut spassige Spielstunden mit sich. Ausserdem konnten die Turner Fachtest Allround-Erfahrung sammeln und sich beim Trampolinspringen vergnügen. Wie gewohnt stand anschliessend ein leckeres Abendessen auf dem Programm, das mit viel Liebe von der Küchencrew zusammengestellt wurde.

Nach dieser abwechslungsreichen Woche begab sich die Lagergruppe des Turnvereins am Freitag etwas müde, aber voller toller Erinnerungen mit im Gepäck auf den Nachhauseweg zurück nach Buchs.