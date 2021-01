Salez Salezer sind dank ihm Seeanstösser geworden – aber darf der Biber bleiben? Durch die Bautätigkeit von Bibern ist im Galgenmad ein See entstanden. «Das ist der perfekte Lebensraum», sagt der Wildhüter. Doch ob der Biber bleiben kann, hängt davon ab, ob sein See das Flachmoor schädigt. Corinne Hanselmann 18.01.2021, 05.00 Uhr

Im Galgenmad haben sich Biber einquartiert. Rita Hanselmann

Das Landschaftsbild im Salezer Galgenmad hat sich in den vergangenen zwei Monaten verändert. Biber stauen das Weiherbächli, in dem Wasser aus dem Schlosswald zum Werdenberger Binnenkanal fliesst. Durch den Biberdamm ist ein ansehnlicher See entstanden – einige Bewohner des Quartiers Schlossfeld sind sozusagen Seeanstösser geworden.

Bereits haben sich auch andere Tiere im neuen Gewässer angesiedelt, so schwimmen beispielsweise regelmässig zwei Schwäne ihre Runden und suchen Futter. Das «Salezer Seeli» ist zum beliebten Fotomotiv geworden und erfreut manchen Spaziergänger.

Noch ist unklar, ob der Biber bleiben darf

Die Idylle täuscht. Nicht alle wollen, dass der Biber bleiben darf. Jürg Hanselmann

Doch die Idylle täuscht – nicht alle freuen sich über die Umgestaltung durch den Biber. Kürzlich traf sich der zuständige Wildhüter Sepp Koller mit Vertretern der Melioration Sennwald (zuständig für Gewässerunterhalt) und der Ortsgemeinde Salez (Grundeigentümerin) zu einer gemeinsamen Begehung. Noch ist unklar, was mit dem «Salezer Seeli» passiert, ob der Biberdamm bleiben kann oder ob Massnahmen getroffen werden müssen, sagt der Wildhüter.

Im ganzen Rheintal und Werdenberg hat sich der Biber in den vergangenen Jahren ausgebreitet. «Die Tendenz ist steigend. Das geht wahrscheinlich so lange weiter, bis alle Gewässer, die für den Biber geeignet sind, besetzt sind», sagt Wildhüter Sepp Koller, der für das Werdenberg zuständig ist.

«Dass Biber hier in Salez diesen Bachlauf stauen, ist aber neu.»

Seit kurzem ist dort nämlich nicht mehr nur ein kleines Bächlein, das vom Schlosswald durchs Galgenmad in Richtung Bahnhof fliesst, sondern auch ein See.

Wildhüter Sepp Koller zeigt den vom Biber gebauten Damm, durch den das «Salezer Seeli» gestaut wird. Corinne Hanselmann

Biber und ihre Dämme sind geschützt und dürfen nicht ohne weiteres entfernt werden. Erst wenn erhebliche Schäden drohen, darf etwas unternommen werden. So steht es im «Konzept Biber Schweiz» des Bundesamts für Umwelt, wie Sepp Koller erklärt. Er stellt klar: «Oft haben Leute das Gefühl, dass ich frei entscheiden kann, was man nun unternimmt.» Dem sei aber nicht so. Das Konzept Biber Schweiz gebe die Schranken klar vor.

Der Wildhüter war kürzlich vor Ort, um die Situation zu beurteilen. Zwar droht an einer Stelle im Schlossfeld das Wasser bald übers Ufer auf die Strasse zu treten. Ansonsten gibt es derzeit keinen Grund, dringend etwas zu unternehmen.

Flachmoor hat höheren Schutzstatus als Biber

«Eigentlich ist das genau das, was man will. Solche Moorflächen mit Wasser und Totholz, wie man es hier sieht, sind ökologisch unheimlich wertvoll.»

Das sagt Sepp Koller, während er auf einen abgestorbenen Baum zeigt, der kahl in den Himmel ragt.

«Nebst dem Biber können hier noch Tausende andere Tiere leben.»

Im Galgenmad gibt's auch Totholz. Jürg Hanselmann

Dennoch laufen nun weitere Abklärungen durch das Amt für Natur, Jagd und Fischerei (Anjf) des Kantons St.Gallen. Denn das Galgenmad ist ein Naturschutzgebiet, ein Flachmoor von nationaler Bedeutung. «Spezialisten klären ab, was passiert, wenn das Wasser für längere Zeit in diesem Flachmoor bleibt», so Sepp Koller.

«Das Moorgebiet können wir nicht verschieben, der Biber aber wandert wohl irgendwann weiter, wenn man ihm den Damm wegnimmt. Wenn das Moor durch das stehende Wasser Schaden nimmt, müssen Massnahmen am Biberdamm getroffen werden, weil das Flachmoor einen höheren Schutzstatus hat.»

Falls Massnahmen angeordnet werden müssten, hätten Pro Natura und WWF ein Mitspracherecht.

«Wenn aber das Flachmoor durch die Bautätigkeit des Bibers nicht beeinträchtigt wird, dann wird es ziemlich sicher so sein, dass man das Salezer Seeli lässt, weil sonst ist ja nichts gefährdet», erklärt der Wildhüter weiter. Allenfalls müsste der Damm wenige Zentimeter abgesenkt werden, damit die Strasse im Schlossfeld befahrbar bleibt. Dazu könnte ein über den Damm gespannter Elektrozaun zum Einsatz kommen. Diese wirksame Vergrämungsmethode kommt auch andernorts im Werdenberg zum Einsatz.

Im Wasser flink, an Land eher tollpatschig

Der Biber hat in Salez mindestens zwei Dämme geschaffen. Der Hauptdamm befindet sich mitten im Naturschutzgebiet und sorgt für den See. «Das ist der perfekte Lebensraum», sagt Koller.

«Der Biber hat hier Unterschlupfmöglichkeiten und alles, was er braucht. Zudem lassen sich solche langsam fliessenden Gewässer gut stauen.»

Einen weiteren kleinen Damm hat der Biber weiter bachabwärts, zwischen Hauptstrasse und Bahnlinie errichtet. Der Bachlauf bis zum Hauptdamm ist gemäss Koller für den Biber kein besonders wertvoller Lebensraum. Er benötigt ihn wohl eher, um Baumaterial zu holen und zu transportieren. «Dafür benötigt er eine Wassertiefe von etwa einem halben Meter, um sich gut bewegen zu können. Im Wasser ist er ziemlich flink, an Land eher tollpatschig.»

Der See ist zum beliebten Fotomotiv geworden. Jürg Hanselmann

Vor wenigen Tagen hat Sepp Koller den Biber im Galgenmad erstmals zu Gesicht bekommen. «Ich vermute aber, dass hier mehrere Tiere am Werk sind. Im Frühling wird sich dann zeigen, ob es Jungtiere gibt.» Dies könne man anhand der Zahnbreite bei Fressspuren an Gehölzen feststellen.

Wildhüter ist der «Anwalt» des Bibers

Der Wildhüter geht nicht davon aus, dass der See noch grösser wird. «Viel höher kann er an dieser Stelle nicht stauen.» Und wenn doch, dann würde man dem Biber eine Grenze setzen. «Diese Fläche ist mehr als ausreichend, er braucht gar nicht noch mehr.» Sepp Koller ist es wichtig, mit allen Betroffenen «den Rank zu finden».

Als Wildhüter sieht er sich zwar als «Anwalt» des Bibers, der sich für das Tier einsetzt. «Betroffene, die sich bei uns melden, sind ja oft Landwirte oder Meliorationen, die eher Nachteile haben durch den Biber und rasch Massnahmen fordern.» Dennoch strebt Koller Lösungen an, die für alle vertretbar sind.

Diesen Schwänen gefällt das «Salezer Seeli». Jürg Hanselmann

Biber verschafft der Melioration viel Arbeit

Massiv mehr Arbeit als noch vor wenigen Jahren verschafft der Biber nicht nur der Wildhut, sondern auch der Melioration Sennwald, wie Präsident Markus Rohrer sagt.

«Ich habe nichts gegen den Biber. Aber mittlerweile haben wir wirklich viele Orte, an denen er staut und das Wasser nicht mehr abfliessen kann.»

Als Beispiel nennt er den Gutsbetrieb Rheinhof. Aufgrund eines grossen Biberdamms in der Wisle zwischen Frümsen und Salez konnte das Wasser aus den Drainageleitungen nicht mehr abfliessen. «Eine grosse Fläche des Gutsbetriebs wurde überflutet», so Markus Rohrer. «In dieser überfluteten Fläche hat das Wasser den Weg zur Drainageleitung gesucht und hat beim Abfliessen ganze Löcher bis auf die Leitung ausgespült. Diese Stellen müssen in den nächsten Wochen geöffnet werden, um den entstandenen Schaden festzustellen.»

In Absprache mit dem Wildhüter konnte der Damm abgesenkt werden, das Wasser fliesst nun etwas besser ab. Der Biber ist dort immer noch am Werk und sorgt weiterhin für Arbeit:

«Bald müssen wir Bäume fällen, die er angenagt hat. Sie drohen auf eine Leitung zu stürzen.»

Das Moorgebiet wird einmal jährlich von Landwirten gemäht. Jürg Hanselmann

Markus Rohrer sagt: «Jeder hat Sympathie für den Biber, bis er selber betroffen ist und Wasser im Keller hat.» Dann schwinde die Sympathie jeweils. «Im Fall Galgenmad gibt es nun Fragen zu klären, die wir so noch nie hatten», sagt der Präsident der Melioration. Zum Beispiel, was mit den sogenannten GAöL-Verträgen passiert. Die Moorflächen werden durch Landwirte einmal jährlich gemäht. Für diese Arbeit erhalten sie Beiträge anhand des Gesetzes über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL). Da gewisse Flächen nun unter Wasser stehen, können sie auch nicht mehr bewirtschaftet werden.

Die Grundeigentümerin, die Ortsgemeinde Salez, möchte sich aktuell nicht äussern zur Situation im Galgenmad, wie Präsident Emil Bartholet auf Anfrage des W&O sagt. Man möchte zuerst abwarten, was die weiteren Abklärungen durch das Anjf ergeben.