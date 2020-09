Freiwillige bauten bei der Skihütte Gauschla eine neue Brücke aus 100-jährigen Fichten

Auf 1467 Metern über Meer, mitten im Skitourengebiet am Fusse des imposanten Gauschlamassiv, wurden im Frühjahr zwei bolzengerade, rund 100-jährige Fichten gefällt und entrindet. Oberhalb der Dörfer Azmoos und Oberschan in der Gemeinde Wartau, in Gehdistanz zum Fällstandort, sind die Fichten-Zwillinge nun kürzlich zu einer wunderschönen, trittsicheren Holzbrücke verarbeitet worden.

11.09.2020, 05.00 Uhr