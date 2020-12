Das Gamser Jugendprojekt «helfende Hände» soll regional werden An einer Kickoff-Veranstaltung lernten Jugendarbeitende das Projekt «Helfende Hände» kennen. Mit einer Regionalisierung sollen die offene und die kirchliche Jugendarbeit vernetzt werden und Synergien entstehen. 06.12.2020, 14.46 Uhr

Seit zehn Jahren ist «helfende Hände» ein Gamser Jugendprojekt, vielleicht wird’s bald regional. Bild: PD

Kürzlich fand in der Aula Flös die Kickoff-Veranstaltung für die Offene Jugendarbeit und die beiden Landeskirchen der Region Werdenberg statt.

Die Jugendarbeitende Silvia Dietschi, Christoph Peter und Sali Cana haben das seit zehn Jahren erfolgreiche Projekt «helfende Hände» den Jugendarbeitenden der Region Werdenberg vorgestellt. Die Idee ist es, das Projekt auf die ganze Region Werdenberg auszuweiten.

Jugendliche planen, entwickeln und helfen

Das Jugendprojekt wird von den beiden Landeskirchen und der offenen Jugendarbeit Gams seit zehn Jahren begleitet und einmal pro Jahr (zwischen Januar und Mai) durchgeführt. Die Jugendlichen planen und ent- wickeln in demokratischen Prozessen Projekte. Bei deren Durchführung sammeln sie Geld. Sie spenden die Einnahmen schliesslich einer von ihnen ausgewählten Institution.

Seit Jahren planen und realisieren Jugendliche in Gams Projekte und spenden die Erlöse für einen guten Zweck, den sie selbst bestimmen.

Im Zentrum des Projektes steht die partizipative Zusammenarbeit der Jugendlichen und der Faktor Spass, im direkten Zusammenhang mit Hilfe leisten. Sie setzen dabei ihre Fähigkeiten ein oder erweitern sie, lernen demokratische Prozesse in einer Gruppe und Verhandlungsgeschick und setzen sich mit Weltthemen auseinander.

Die Erkenntnis, dass es uns in der Schweiz sehr gut geht, wir in Frieden leben können, motiviert sie, etwas für Menschen in Not zu machen, ohne einen konsumorientierten Eigennutzen in der Arbeit zu sehen.

Vernetzung und Synergien nutzen in der Jugendarbeit

In einer Mitteilung heisst es: «Bei der Regionalisierung des Projektes wird die Vernetzungsarbeit und Synergienutzung zwischen der Offenen und kirchlichen Jugendarbeit ermöglicht, und verschiedene Zielgruppen der Region Werdenberg werden erreicht, weil das Projekt konfessionsneutral konzipiert ist.»