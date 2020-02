Kommentar Das eine tun und das andere nicht lassen Es gibt verschiedene Wege, um ein Problem anzupacken. Die Faust im Sack machen, öffentlich Kritik üben, eine Petition starten – oder ein umstrittenes Thema konstruktiv anpacken. Letzteres hat das Forum Hallenbad Grabs mit Initiant Christian Lippuner getan. Thomas Schwizer 14.02.2020, 15.32 Uhr

Thomas Schwizer. Bild: Urs Bucher

Der W&O hat nach dem Nein des Grabser Gemeinderates zur Übernahme des still gelegten Hallenbades Lukashaus dargelegt: Schon in naher Zukunft werden viele Schulen in der Region Werdenberg, und wohl auch im Fürstentum Liechtenstein, in den Hallenbädern keinen Platz mehr finden fürs Schulschwimmen.