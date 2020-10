Das Coronavirus beeinflusst die Psyche: Soziale Beratungsstellen in der Region verzeichnen mehr Hilfesuchende Die Psychiatrie-Dienste Süd und die Dargebotene Hand spüren die Folgen der ausserordentlichen Situation mit etwas Verzögerung. So nahmen beispielsweise die Beratungsanfragen bei der Dargebotenen Hand um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Michael Braun 27.10.2020, 17.28 Uhr

Psychische Probleme treten in allen Altersgruppen auf. Bild: Susanna Basler

Die Coronakrise bewegt das Land und damit auch die Gemüter der Menschen. Aus Unsicherheiten und neuen Situationen entstehen, aus Überforderung, schnell Ängste, Sorgen und auch psychische Probleme. Sowohl die Dargebotene Hand als auch die Psychiatrie-Dienste Süd verzeichnen eine erhöhte Nachfrage.

40000 Mal wurde bei der Dargebotenen Hand im Verlauf der ersten Pandemiewelle das Thema psychisches Leiden erfasst. Themen wie die Sorge vor einer möglichen Infektion, Einsamkeit und Alltagsbewältigung waren häufige Gesprächspunkte. Auch die Science Task Force des Bundesrats legt nahe, dass die Pandemie die psychische Gesundheit beeinflusst. Die Zunahme der Anzahl Anrufe bei der Dargebotenen Hand um ganze 9 Prozent bestätigt diese Vermutung.

Auch das Reden über Suizidalität nahm bei der Dargebotenen Hand leicht zu. Bild: Urs Bucher

Beratungsanfragen nahmen zu

Judith Eisenring, Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz und Liechtenstein der Dargebotenen Hand, bestätigt, dass auch in der Region die Zahl der Beratungsanfragen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben. Der im Frühling getätigte Ausbau der Beratungskapazitäten wäre aber nicht nötig gewesen.

Sowohl bei der Dargebotenen Hand als auch bei den Psychiatrie-Diensten Süd machten sich die Auswirkungen des Lockdowns erst mit einiger Verzögerung bemerkbar. Das typische Sommerloch blieb aus.

Ängste, die normalerweise im Umfeld besprochen werden

Eine noch nie dagewesene Situation, das Fehlen sozialer Kontakte, existenzielle Ängste und eine bleibende Unsicherheit. Das beschäftigt viele Menschen während dieses aussergewöhnlichen Jahres. Die Dargebotene Hand und die Psychiatrie-Dienste Süd bekamen die Auswirkungen eines hohen psychischen Drucks zu spüren, auch wenn der Bedarf für solche Angebote in der Region tiefer war als in den, stärker von der Pandemie betroffenen Gebieten.

«Bei uns werden viele Ängste angesprochen, welche die Gesamtbevölkerung betroffen haben. Die meisten Menschen besprechen dies in ihrem Bekannten- oder Familienkreis, es gibt aber auch Menschen die diese Möglichkeit nicht haben» Judith Eisenring, Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz und Liechtenstein der Dargebotenen Hand sagt:



Judith Eisenring. Florian Bachmann

«Je mehr man mit anderen Menschen über seine Ängste spricht, desto besser kann man diese relativieren und allenfalls kontrollieren».

Tendenziell erhöhte Suizidalität

Das zentrale neue Thema, das bei den Beratungsstellen der Dargebotenen Hand aufgekommen ist, sei die Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus, so Judith Eisenring. Zudem habe man den Druck bemerkt, der zurzeit auf die Menschen wirke.

«Wir haben auch eine leicht erhöhte Tendenz im Bereich Gewalt beobachtet.»

Auch das Reden über die Suizidalität habe tendenziell zugenommen. In der Infografik auf dieser Seite ist diese unter den Stichpunkten Alltagsbewältigung und psychisches Leiden aufgeführt. Vor allem die Anzahl Anrufe zum Thema Einsamkeit nahmen in Sommer deutlich ab, wie in der Infografik zu sehen ist.



Viele Personen mit der Situation überfordert

«Auffällig ist auch, das sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Männer gemeldet haben.» Dies könne damit zusammenhängen, dass diese während des Lockdowns auch eher mal Zeit gehabt hätten, sich Hilfe zu suchen, resümiert Eisenring. Dabei seien auch die gesundheitliche und finanzielle Bedrohung eine viel angesprochenes Thema gewesen.Angela Brucher, die Chefärztin der Psychiatrie-Dienste-Süd sagt:

«Viele Menschen waren und sind mit der ganzen Situation überfordert».

Man habe vermehrt Patienten mit Angststörungen und Depressionen behandelt. «Menschen mit Depressionen oder Angststörungen sind generell vulnerabler, also verletzlicher», stellt Brucher fest. Dies sei jedoch nichts völlig Neues, sondern trete dieses Jahr häufiger auf.



Bei gewissen Patienten trete eine Art Schizophrenie auf. Bild: Adrian Baer

Wahnsymptomatiken als Folge der Krise

Ein neues Problem seien Wahnsymptomatiken. «Diese treten auch bei Menschen auf, die zuvor keine psychischen Probleme hatten.» So gebe es etwa Menschen, die an Putzwahn leiden oder sich an jeder Ecke vom Virus verfolgt fühlen.

Die vermehrte Aufnahme von Patienten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sei etwa auf Homeoffice oder die erhöhte psychische Belastungen und dadurch gesteigerte Anspannung der Menschen zurückzuführen. Auch Patienten, die bereits vor dem Ausbruch der Coronapandemie in Behandlung waren, seien betroffen. «Psychisch Kranke sind oft auf einen geregelten Tagesablauf angewiesen. Dieser fiel teilweise weg, wodurch Ängste auftraten», resümiert die Chefärztin. «Manche konnten auch mit den Ängsten vor dem Virus schlecht umgehen.»



Die Situation war für alle etwas Neues. Bild: PD

Hohe Nachfrage nach dem Lockdown

Normalerweise gehen in den psychiatrischen Einrichtungen und bei der Dargebotenen Hand die Anfragen im Sommer zurück. «Dieses Jahr hat das sogenannte Sommerloch nicht stattgefunden», sagt Chefärztin Brucher. Während des Lockdowns sei die Nachfrage tiefer gewesen als erwartet, was auch Judith Eisenring bestätigt. «Im Frühsommer haben die Einweisungen angezogen», sagt Brucher. Seither seien sie auf einem konstant hohen Niveau. «Während des Lockdowns herrschte gewissermassen eine Schockstarre, in der die Menschen abwarteten was passiert. Nach dem Lockdown, als wieder vermehrt auf Eigenverantwortung im Umgang mit dem Coronavirus gesetzt wurde, stieg die Nachfrage», stellt Eisenring fest. Es sei nicht mehr klar gewesen, was man nun tun soll und was nicht. Dies habe die Menschen verunsichert.



Ständige Zunahme der Beratungen auch ohne Corona

Auch ohne die Coronakrise habe man jedes Jahr durchschnittlich eine Zunahme der Beratungen von 3 Prozent. Bis Ende August beobachtete die Dargebotene Hand in diesem Jahr einen Anstieg der Beratungen um 9 Prozent. «Dann im August haben sich die Anrufe stabilisiert», resümiert Eisenring. Besonders hoch sei die Nachfrage bei der Altersgruppe von 45 bis 65 Jahren. Brucher erkannte keine primär betroffene Altersgruppe. «Tendenziell handelt es sich aber um berufstätige Personen.»

Vor allem Rentner waren während des Lockdowns von Einsamkeit betroffen. Bild: Christof Schuerpf / KEYSTONE

Bewältigung der Ängste

«Speziell in dieser aussergewöhnlichen Lage ist es wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben», rät Angela Brucher, Chefärztin der Psychiatrie-Dienste Süd. Die Menschen sollen dabei besonders auf ihre eigenen Kräfte achten. «Es hilft, zur Ruhe zu kommen und achtsam mit sich selbst umzugehen.» Dies helfe immer, in der aktuellen Situation sei es aber besonders wichtig, darauf zu achten. Zudem solle man die Sozialkontakte nicht völlig einstellen. «Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit Abstand dennoch nahe zu sein.» Wenn man aber merke, dass man mit solchen Selbstsorgemassnahmen nicht weiterkomme, solle man unbedingt Unterstützung beiziehen.



Thema Einsamkeit wird im Herbst aktueller

Judith Eisenring, Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz und Liechtenstein der Dargebotenen Hand, betont, dass die Nachfrage im Herbst grundsätzlich zunimmt. «Den Menschen wird das Thema Einsamkeit viel bewusster, wenn die Tage wieder kürzer werden. Wir sind rund um die Uhr für die Ängste und Sorgen der Menschen da.» Sie rät: «Anstatt noch ein weiteres Mal die neusten Coronanachrichten zu hören, geht man besser auf einen Spaziergang an die frische Luft. Das stärkt das Immunsystem und so kann man den Blick auch mal auf etwas anderes richten.»



Die Probleme zogen sich durch alle Altersgruppen. Bild: PD

Alle sitzen zurzeit im gleichen Boot

«Oftmals geht es bei den Anrufen darum, den Menschen zu sagen, dass sie mit ihrer Angst nicht aussergewöhnlich sind», resümiert Eisenring. Auch sie teilt die Meinung, dass man sich keinesfalls von allen sozialen Kontakten abschneiden dürfe. Besonders ältere Menschen hätten seit dem Lockdown wieder weniger Aufmerksamkeit bekommen. «Viele von ihnen hatten bereits vor der Coronakrise Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht. Durch den Lockdown wurde dies dann sensibilisiert.» Nun sei dieses Thema wieder weniger präsent, was vielen, nicht nur älteren Menschen, zu schaffen mache.

Suizidgedanken: Hier erhalten Sie Hilfe

Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis:

- Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143.

- Beratung + Hilfe 147: Beratung für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute über Telefon, SMS, Chat und Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147.

- Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.