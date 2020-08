Lesung in Werdenberg zeigt: Das Buch «Mein Name ist Julia» berührt Die Autorin Julia Keller las in der Galerie L33 in Werdenberg aus ihrem Mitte Mai veröffentlichten Werk. Heidy Beyeler 12.08.2020, 05.00 Uhr

Während Julia Keller Bücher signierte, gab es rührende Gespräche, aber auch Fragen. Bild: Heidy Beyeler

Rund 60 Gäste konnte Julia Keller am Freitagabend in der Galerie L33 Werdenberg zu ihrer Lesung und Ausstellung ihrer Bilder begrüssen. Der Gedicht- und Bilder-Band «Mein Name ist Julia» erschien dieses Jahr, Mitte Mai. Viele Freunde und Bekannte haben inzwischen das Buch gekauft und gelesen, wie Julia Keller, Autorin, berichtete. Umso erstaunter war sie, dass so viele Leute aus der Region die Lesung besuchten. Darunter viele, die nach der Lesung das Buch erwarben – natürlich mit der originalen Signatur der Autorin. Dabei wurden viele Gedanken über die Gedichte und die Bilder ausgetauscht. Es gab auch Gäste aus der Gegend, die noch nie die Galerie L33 besuchten, wie anlässlich des Apéros in Gesprächen zu erfahren war.