Das Aus für die beliebten Gemeinde-Tageskarten stösst bei den W&O-Gemeinden auf wenig Verständnis Der ÖV-Branchenverband will die Gemeinde-Tageskarten abschaffen. In der Region ist die Auslastung ungebrochen hoch. Auch nach dem Einbruch aufgrund der Coronapandemie steigt die Nachfrage wieder an. Katharina Rutz 21.10.2020, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende 2023 sollen die Gemeinde-Tageskarten abgeschafft werden. Bei uns ist die Nachfrage allerdings immer noch hoch, wie eine Umfrage bei den W&O-Gemeinden zeigt. Bild: Bruno Kissling

Region Die Gemeinde-Tageskarten sind in der Region immer noch beliebt. Das zeigt eine Umfrage bei allen Gemeinden im W&O-Gebiet. Im Jahr 2019 lag die Auslastung in den Gemeinden zwischen 88,58 Prozent in Wildhaus-Alt St.Johann und 97,06 Prozent in Sevelen. Coronabedingt gab es im Jahr 2020 einen Einbruch.

Der schlechteste Monat war der April. In Gams sank die Auslastung der Tageskarten im April beispielsweise gar auf 1,7 Prozent. Ab Juni begannen sich dann die Zahlen wieder kontinuierlich zu verbessern. Die sowieso starken Monate Juli und August lagen bei den meisten Gemeinden im gewohnten Rahmen. Im Wartau beispielsweise lag die Auslastung in den Sommermonaten bei fast 99 Prozent.

Eine neue Lösung ist noch nicht bekannt

Diese Tageskarten kosten rund 45 Franken und ermöglichen die freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der ganzen Schweiz. Jede Gemeinde hat einige davon im Angebot. Nun sollen sie die Digitalisierung nicht überleben, wie der ÖV-Branchenverband Alliance SwissPass kürzlich mitgeteilt hat. Die Tageskarten werden per Ende 2023 abgeschafft und sollen mit einer neuen Lösung ersetzt werden. Die Werdenberger und Obertoggenburger Gemeinden nehmen die Abschaffung der Gemeinde-Tageskarte zur Kenntnis. Mehrere bedauern den Entscheid. Über eine neue Lösung wurden sie noch nicht informiert.

In einer Mitteilung begründet die ÖV-Branchenorganisation ihren Schritt: Die Konkurrenz durch Sparbillette und Spartageskarten habe in den letzten Jahren zu einem rückläufigen Umsatz geführt. Gleichzeitig sei der Vertriebsaufwand gestiegen und der Verkauf vielerorts nicht mehr kostendeckend. Diese Argumente gelten allerdings hier nicht.

Die Werdenberger und Obertoggenburger Gemeinden sind sich einig: Eine mangelnde Auslastung ist für unsere Region kein Argument zur Abschaffung der Gemeinde-Tageskarte per Ende 2023. Die Auslastung der Tageskarte ist in unseren Gemeinden seit Jahren hoch, das bestätigen alle auf Anfrage.

Die Nachfrage nach Gemeinde-Tageskarten war 2019 in der Region ungebrochen hoch. Jessica Nigg

In der Stadt Buchs und in Wildhaus-Alt St. Johann lag die Auslastung im Jahr 2019 knapp unter 90 Prozent, in Sennwald gerade bei 90,08 Prozent und in allen anderen Gemeinden lag diese bei 95 Prozent oder mehr. Auch im Januar und Februar dieses Jahres war die Auslastung in den Werdenberger Gemeinden im gewohnt hohen Mass stabil.

Einbruch wegen Corona

Im März – zusammen mit dem Lockdown aufgrund der Coronapandemie – kam dann der Einbruch. Der April war der schlechteste Monat. Die Angaben zur Auslastung reichen von 1,7 Prozent in Gams bis zu 17,33 Prozent in Sevelen. Bereits im Juni stiegen die Zahlen allerdings wieder an.

Für die Sommermonate, die allgemein jeweils sehr gut ausgelastet waren, sprechen die Gemeinden wieder von normalen Zuständen.

Wartau, Sevelen und Grabs mit sehr hoher Auslastung



Vor allem in der Gemeinde Wartau sind die Auslastungszahlen ausserordentlich gut. Im Jahr 2019 lag diese durchschnittlich bei 96,73 Prozent. Nach dem Einbruch im März, April und Mai erreichte die Auslastung in den Sommermonaten gar 99 Prozent. Im September lag sie bei 96,66 Prozent. «Wir sind mit den Zahlen sehr zufrieden», sagt Eliane Wüst, Leiterin des Einwoheramtes der Gemeinde Wartau. Während bis April 2020 sieben Karten in Wartau zur Verfügung standen, wurde diese Anzahl vorübergehend auf drei reduziert. Ab Dezember werden es dann vier Karten sein, die in Wartau angeboten werden. Auch in Gams wurde die Anzahl Karten aufgrund des coronabedingten Einbruches von vier auf drei reduziert.



Natascha Rey vom Einwohneramt in Gams sagt zudem:

«Wir bemerken, dass die Kunden die Tageskarten viel spontaner reservieren und kaufen als vor Corona. Die Tageskarten werden nicht mehr schon Wochen oder Monate vorher reserviert.»



In Sevelen lag die Auslastung 2019 bei 97,06 Prozent. In diesem Jahr ist die Auslastung wie bei den anderen Gemeinden auch über den Lockdown eingebrochen. Der stärkste Monat dieses Jahr war der Juli mit einer Auslastung von 94,84 Prozent. Ganz ähnlich verliefen die Zahlen in der Gemeinde Grabs mit einer Auslastung von 95,11 Prozent im 2019 und in Sennwald. Dort hatte man in den letzten Jahren stets eine Auslastung zwischen 90 und 94 Prozent, wie Katja Rhiner vom Einwohneramt auf Anfrage bestätigt.



In der Stadt Buchs war die Auslastung im Jahr 2019 mit 89,3 Prozent etwas tiefer als in den Jahren zuvor mit teilweise deutlich über 90 Prozent. «Ab den Sommermonaten 2020 war die Auslastung jedoch wieder eher hoch. Unseres Erachtens lassen die Zahlen derzeit keinen eindeutigen Schluss zu, man müsste die weitere Entwicklung abwarten», sagt Stadtschreiber Remo Märk.



Obwohl man vermuten würde, dass vor allem ältere Personen die Karten nachfragen, scheint dies in den meisten Gemeinden nicht der Fall zu sein. Nur Rolf Züllig aus Wildhaus-Alt St. Johann gibt an, dass die Karten eher von älteren Personen nachgefragt wurden. Die anderen Gemeinden sprechen von einer bunt gemischten Personengruppe.



Die Tageskarte wurde geschätzt



Mehrere Gemeinden bedauern die Abschaffung der Karten. In Wildhaus-Alt St. Johann sah der Gemeinderat die Tageskarten als gutes Angebot. So sagt Gemeindepräsident Rolf Züllig:

Rolf Züllig, Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann PD

«Für unseren Gemeinderat war die Auslastung nie das Wichtigste. Es ist ein gutes Angebot für die Bevölkerung.»

Auch Natascha Rey in Gams zeigt Bedauern: «Die Tageskarte in der jetzigen Form wurde sehr geschätzt.» Über die vom Branchenverband angekündigte Ersatzlösung wurden die Gemeinden noch nicht informiert. «Wir hoffen, dass eine allfällige neue Lösung zu überzeugen vermag», so Remo Märk, Buchs.



Rückmeldungen aus der Bevölkerung habe es bisher noch keine gegeben, bestätigen alle Gemeinden. «Jedoch muss zu gegebener Zeit bestimmt damit gerechnet werden», sagt Eliane Wüst, Wartau.