«Schlafen die Gemeinderäte von Buchs und Grabs?»: Ein Blick in 140 Jahre alte Werdenberger Zeitungen Aus Triesenberg und Sevelen sind alte Nummern des W&O zum Bewahren überreicht worden. Sie stammen aus einem Estrich- bzw. Kellerfund und sind erstaunlich gut erhalten. Hansruedi Rohrer 12.08.2020, 11.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hanspeter Leibold durchblättert die alten «Werdenberger & Obertoggenburger»-Zeitungen. Bild: Hansruedi Rohrer

Dieser Tage erreichte eine Mitteilung von Hanspeter Leibold aus dem liechtensteinischen Triesenberg die Redaktion des W&O, dass er in den Besitz einiger sehr alter Werdenberger Zeitungen gekommen sei und ob man daran Interesse habe. Selbstverständlich hatte man das. Und so traf sich der Chronist mit Hanspeter Leibold, der die Kunstwerkstätten «Steinort Papyr Mühl, Offizin zum Rothen Thurm» besitzt und handgeschöpfte Papiere herstellt.

Exemplare wurden einst zur Isolation verwendet

Er habe die alten Zeitungen aus einem Estrichfund erhalten, verrät er. Die Meinung des Finders war nämlich, dass dieses alte Papier zum Schöpfen von Neuem gebraucht werden könne. Hanspeter Leibold:

«Dem ist aber nicht so, wir verwenden dazu ausgelesene Leinen- und Baumwolllumpen als Rohstoff. Doch dachte ich, dass der W&O vielleicht froh ist über diese alten Exemplare.»

Das Papier dieser Zeitungen scheint ihm von der Qualität her nicht so kurzlebig zu sein, «es ist also beständiger.»

Die Zeitungen datieren alle gegen Ende der 1880er-Jahre und besitzen viele Nagellöcher. Sie müssen einst zur Isolation einer Hauswand hergehalten haben.

Der Papierfachmann brachte auch noch einige uralte Exemplare – aus den Jahren 1863, 1868 oder 1870 – der illustrierten Damen-Zeitung «Bazar» aus Berlin mit. Auch das sind zeitgenössische Dokumente. Zu dieser Damenzeitschrift gehören ebenso Schnittmusterbogen. Mit deren Hilfe konnten einst ganze Kleider selber genäht werden. Die Schnittmuster dienten auch noch zur Herstellung von Bettjacken für Kranke, für Lesezeichen mit Stickereidessin, einem gehäkelten Riemen für Kranke, um sich im Bett aufzurichten oder sogar zur Fertigung eines Gartenhandschuhs mit Point-Russe-Stickerei und anderem mehr.

147-jährige Exemplare aus Seveler Keller

Es war ein ausserordentlich glücklicher Zufall, dass der Chronist just am Tag der Terminplanung mit Hanspeter Leibold auch noch Post aus Sevelen erhielt. Fritz Schneider überbrachte eine Mappe voll alter Zeitungen «aus dem Keller, vielleicht noch mit etwas Mief», wie er mitteilte. Der «Mief» hat sich verflüchtigt. Was hier vielmehr überrascht, sind der gute Zustand und das Alter dieser lokalen Zeitungen aus den Jahren 1873 bis 1880 (dabei sind auch noch einige späteren Datums).

Damals nur dreimal pro Woche

Es ist nämlich der Ur-W&O im Format 24,5 mal 34,5 Zentimeter, mit vier Seiten Umfang und mit dreimal wöchentlicher Erscheinungsweise. «Der Werdenberger, allgemeiner Anzeiger» hiess das Blatt und besass meistens auf der ersten Seite bereits etliche Inserate und Kundmachungen.

Zum Beispiel in der Ausgabe vom 30.August 1873:

«Sehr wichtige Anzeige für Auswanderer; der Unterzeichnete erteilt nähere Auskünfte, wie man aufs billigste, sicherste und schnellste nach Amerika und allen überseeischen Plätzen reisen kann. Heinrich Zweifel in Trübbach.»

«Schlafen die Gemeinde- räte von Buchs und Grabs?»

Und in Grabs zeigte sich 1873 Ungeduld in Sachen Postverbindung nach dem Toggenburg. Im «Werdenberger» vom 17.Juli 1873 steht geschrieben: «Grabs. (Korr) Wie lange wird es noch gehen, bis einmal eine gehörige Postverbindung von und nach dem Toggenburg ab der Hauptstation Buchs über Buchs und Grabs eingerichtet und in der grossen, gewerbereichen Gemeinde Grabs ein Postbureau erstellt wird? Schlafen die Gemeinderäte von Buchs und Grabs?»