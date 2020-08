Darsteller und Regie schwitzten am Probenwochenende für «Anna Göldi» in Rüthi – und werden bereits jetzt mit fast ausverkauften Vorstellungen belohnt

In gut drei Wochen starten die Aufführungen des Stücks «Anna Göldi» auf der Freilichtbühne Rüthi. Fast alle der knapp 9000 Tickets sind bereits verkauft. Am vergangenen Probenwochenende wurde an den Szenen gefeilt.