Dank Kampfwahlen und umstrittenen nationalen Vorlagen: Bei den Gemeindewahlen zeichnet sich in der

W&O-Region eine hohe Wahlbeteiligung ab Am 27. September zeichnet sich in der W&O-Region eine hohe Beteiligung ab. Zum gleichen Zeitpunkt vor vier Jahren war sie an den meisten Orten noch deutlich tiefer als diesen Freitag. Bereits am Samstag können die Stimmbüros Vorarbeiten für die Auszählung vom Sonntag erledigen. Thomas Schwizer 18.09.2020, 14.36 Uhr

Spätestens am Vormittag des Wahlsonntag müssen die Stimmcouverts bei den Urnenstandorten oder im Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Bild: PD

Fast überall in der Region Werdenberg und oberstes Toggenburg können die Stimmberechtigten bei den Gemeindewahlen am 27. September eine Auswahl aus einem teils grossen Angebot an Kandidatinnen und Kandidaten treffen.

Die einzige Ausnahme bildet Sevelen. Doch auch hier stehen mit einem neuen Gemeindepräsidenten, drei neuen Gemeinderäten und vier neuen GPK-Mitgliedern weitgehende Veränderungen an.

Die Wahl mit Auswahl in den anderen Gemeinden lässt eine hohe Wahlbeteiligung erwarten. Eine Umfrage des W&O bei einigen Gemeinderatskanzleien vom Freitagmittag bestätigt dies.

Diesmal motiviert Wahl mit Auswahl auch Buchser Wählerschaft

In der Stadt Buchs treten nicht weniger als zehn Kandidierende für die fünf Stadtratssitze an. Bei den Gemeindewahlen vor vier Jahren übten, bei einer Wahl ohne Auswahl, nur magere 36 Prozent ihr Wahlrecht aus.

Diesmal betrug die Wahlbeteiligung am Freitagmittag, zehn Tage vor dem Wahltermin, bereits 29 Prozent. Erfahrungsgemäss wird ein bedeutender Teil der Wahlzettel erst an diesem Wochenende und nächste Woche eingeworfen.

Kampfwahlen treiben Beteiligung im obersten Toggenburg hoch

Eine erfreuliche Wahlbeteiligung zeichnet sich auch in Wildhaus-Alt St.Johann ab. Bis Freitagmittag betrug sie 30 Prozent. Da mit Ausnahme der Geschäftsprpüfungskommission für alle Ämter Kampfwahlen stattfinden, dürfte die Wahlbeteiligung auch hier noch deutlich ansteigen.

Vor vier Jahren nutzte in der obersten Gemeinde im Obertoggenburg rund 46 Prozent der Bürgerschaft ihr Wahlrecht. Damals gab es nur für den Schulrat eine Kampfwahl.

Den Einreicheschluss beachten Der überwiegende Teil der Stimmberechtigten reicht ihre Stimm- und Wahlzettel brieflich ein. Dennoch gibt es in den Gemeinden weiterhin die Möglichkeit, das Stimmcouvert persönlich an der Urne abzugeben. Die Standorte und Öffnungszeiten der Wahlurnen sind jeweils auf dem Stimmrechtsausweis aufgedruckt. An den drei Wartauer Urnen in Oberschan, Trübbach und Azmoos nutzen jeweils noch rund 50 Bürger diese Möglichkeit, an den drei Urnen in Grabs (Städtli 31, Schulhaus Grabserberg und Rathaus) waren es vor vier Jahren exakt 83. In Buchs kann am Sonntagvormittag die persönliche Stimmabgabe im Schulhaus Räfis und im Rathaus erfolgen. Bis zum Beginn der Auszählung am Sonntag, je nach Gemeinde meistens um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr, ist auch der Einwurf von Stimmcouverts im Briefkasten beim Rathaus möglich. Später eintreffende Unterlagen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Gemeinderatskanzleien verweisen darauf, dass jene Stimmcouverts, die per Post geschickt werden, unbedingt frühzeitig aufgegeben werden sollen. Die meisten Gemeinden haben diese Couverts als B-Post vorfrankiert, so dass der Einwurf bis Dienstag dringend empfohlen wird. Einzelne Gemeinden haben die Couverts neu als A-Post vorfrankiert, weil immer wieder vereinzelte Stimmzettel erst nach dem Wahlsonntag im Rathaus eintrafen. Trotzdem bittet man auch hier die Stimmberechtigten, die Unterlagen frühzeitig auf die Post zu bringen. Andrea Bärtsch von der Stadtratskanzlei Buchs stellt fest, dass seit der Umstellung auf A-Post – sie erfolgte in Buchs auf die Nationalratswahlen im Herbst 2019 – spürbar weniger Stimmzettel zu spät eintreffen.

Dank Vorsortierung geht das Auszählen am Sonntag schneller

Das st. gallische Gesetz über Wahlen und Abstimmungen ermöglicht es seit 2019 den Stimmbüros der Gemeinden, bei Erneuerungswahlen mit der Auszählung der Stimmzettel bereits am Vortag des Wahltermins zu beginnen.

Am Beispiel von Wartau und Grabs zeigt der W&O, dass diese Möglichkeit genutzt wird und wie das gehandhabt wird.

Im Wartau wählen wohl gegen 60 Prozent

Die Arbeiten beginnen im Wartau bereits am Samstag 2016 betrug die die Wahlbeteiligung im Wartau 56,3 Prozent. Bis Donnerstag dieser Woche sind 931 Stimmzettel brieflich eingegangen, im Jahr 2016 waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 786. Bis am Wahltag werden es wohl doppelt so viele sein. 60 Prozent Wahlbeteiligung würden nicht verwundern.

Entsprechend gefordert sein wird das Stimmbüro. Deshalb wird hier am Samstag, 26.September, die Möglichkeit genutzt, die Stimmcouverts bereits zu öffnen und die Stimmzettel zu sortieren. Denn bis Sonntagmittag treffen weitere Couverts ein – im Rathaus-Briefkasten oder an den Standorten der Wahlurnen. Dank der Vorarbeit stehen am Sonntag die Resultate bereits am frühen Nachmittag fest.

Auch in Grabs zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

Die Wahlbeteiligung in Grabs lag gestern Freitagmittag bei 27 Prozent. Vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 24 Prozent. Die Erfahrung zeigt, dass viele Stimmberechtigte ihr Couvert erst in den letzten Tagen beim Rathaus einwerfen. In Grabs lag die Stimmbeteiligung vor vier Jahren genau zwei Tage vor der Schliessung der Urnen erst bei 43 Prozent, bis am Sonntag um 11 Uhr stieg sie auf knapp 56 Prozent Dieses Jahr dürfte sie tendenziell eher höher liegen.

In fast allen Gemeinden haben die Stimmberechtigten am 27. September eine echte Wahl mit Auswahl. Bild: Robert Kucera

Einerseits motiviert die Kampfwahl um das Schulratspräsidium sowie um die Gemeinde- und Schulratssitze die Wähler zur Stimmabgabe. Hinzu kommen fünf umstrittene nationale Vorlagen.

Die Stimmen werden erst am Sonntag ausgezählt

Auch in Grabs nutzt man die Möglichkeit, die Couverts bereits am Samstag vor dem Wahl-Sonntag zu sortieren. Zur manuellen Vorarbeit gehören das Öffnen der Stimmcouverts, die Kontrolle der Gültigkeit (Unterschrift auf dem Stimmformular), das Sortieren der Abstimmungsvorlagen und das Bereitlegen der Wahlzettel für die Auszählung am Sonntag.

Die Auszählung und Erfassung der Stimmen erfolgt erst am Sonntag, erklärt Ratsschreiber Werner Hefti. Dann werden auch jene Couverts geöffnet, die bis am Sonntag um 11 Uhr noch eintreffen.

Es ist klar festgelegt, dass vor dem Vorliegen der Abstimmungsergebnisse am Sonntag keinerlei Informationen aus dem Wahlbüro dringen.