Fabienne Curiger und Eleonore Ospelt erreichen beim Dressurturnier Werdenberg jeweils Platz zwei

Bei traumhaftem Spätsommerwetter fanden die diesjährigen Dressurprüfungen im Werdenberg statt. Aufgrund der Absage durch die Covid- Situation der Schweizer Meisterschaften der Kategorie R, welche am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurden somit nur am Samstag offizielle Prüfungen durchgeführt. Dies in den Kategorien GA und L.

09.09.2020, 05.00 Uhr