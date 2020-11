Covid-19-Tests ab nächster Woche in Entlastungszentren in Grabs und Sargans: Hausärzte in der Region werden entlastet Im Spital Grabs und in der Pizol-Care-Notfallpraxis in Sargans werden voraussichtlich nächste Woche stationäre Covid-19-Teststationen geschaffen. Erste Anlaufstelle bleibt aber die Hausarztpraxis. Thomas Schwizer 04.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen Containern beim Spital Grabs wird voraussichtlich am 9.November eine regionale Station für Covid-19-Tests in Betrieb gehen. Bild: Thomas Schwizer (17.6.2020)

Die Anzahl der Personen, die sich wegen des Verdachts auf eine mögliche Coronavirus-Infektion testen lassen, ist in den letzten Wochen schweizweit deutlich angestiegen. Mehr als ein Viertel der ausgewerteten Nasen-Rachen-Abstriche ergab jeweils ein positives Resultat, womit sich eine Covid-19-Infektion bestätigte.

Die hohe Anzahl von Tests erweist sich für die Hausärzte als zeitliche Belastung, denn sie haben daneben ihre sonstigen Behandlungen und Konsultationen zu erledigen. Deshalb hat der regionale Ärzteverein im Werdenberg und im Sarganserland eine Entlastungsmöglichkeit für die Coronatests gesucht – und gefunden.

Beim Spital Grabs wird eine Entlastungsstation geschaffen

Die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) bestätigt auf Anfrage, dass voraussichtlich am Montag, 9.November, ein Entlastungszentrum beim Spital Grabs in Betrieb gehen wird – in Kooperation mit dem Ärzteverein Sarganserland Werdenberg. Es wird in den beiden Containern eingerichtet, die im Frühjahr für die Triage der Personen genutzt wurde, die in das Spital eintraten. Für den Betrieb des regionalen Testzentrums wurde zusätzliches Personal angestellt.



Für die Region Sarganserland, inklusive Gemeinde Wartau, wird die

Pizol-Care-Notfallpraxis in Sargans als Corona-Testzentrum wirken. In den drei Spitälern der SRRWS werden primär ambulante Coronatests durchgeführt bei Personen, die keinen Hausarzt haben.

Dabei handelt es sich bis auf Weiteres um sogenannte PCR-Tests. Die neu vom Bund zugelassenen, vorerst nur in begrenzter Zahl erhältlichen Schnelltests werden dort eingesetzt, wo ein rasches Ergebnis wichtig ist. Das betrifft vor allem das Spitalpersonal und stationäre Patienten.

Regionale Testzentren wirken als «Überlaufventil»

Dr. med. Küngolt Bietenhard ist Präsidentin des Ärztevereins Sarganserland Werdenberg. Sie sagt, dass Rückmeldungen der Hausärzte zeigten: Mit den steigenden Testzahlen stossen immer mehr Arztpraxen an ihre Kapazitätsgrenze.

Gemäss bestehendem Phasenplan schaffe man deshalb mit den regionalen Testzentren ein «Überlaufventil». Erste Ansprechstelle für die Patienten mit Symptomen bleibe auch mit den neuen Testzentren die Hausarztpraxis – ausser bei Personen ohne eigenen Hausarzt.

Hausarzt bleibt die erste Ansprechstelle

Wer darf in den Spitälern bzw. beim Hausarzt ambulante Coronatests machen lassen? Alle Tests werden nur nach den Abstrich-Kriterien des BAG durchgeführt und nicht auf persönlichen Wunsch. Voraussetzung für einen Coronatest sind Beschwerden oder ein naher Kontakt mit einer positiv getesteten Person, die nicht zum gleichen Haushalt gehört, erläutert Küngolt Bietenhard, Präsidentin des Ärztevereins Werdenberg Sarganserland.

Auch ab nächster Woche, wenn voraussichtlich die Entlastungsteststationen beim Spital Grabs (für die Gemeinden von Sevelen bis Sennwald) und in der Pizol-Care- Notfallpraxis in Sargans (für das Sarganserland und die Gemeinde Wartau) in Betrieb gehen, bleibt der Hausarzt die erste Anlaufstation. Wenn die Hausarztpraxis überlastet ist, meldet sie die zu testende Person beim Spital bzw. in der Pizol-Care-Praxis an.

Personen mit Covid-19- Symptomen, die keinen Hausarzt haben, können sich wie bisher beim Spital telefonisch für einen Abstrich anmelden.