Coronazahlen in Liechtenstein und in der Region Werdenberg

Covid-19 In Liechtenstein wurden letzte Woche fast zwei Prozent der Bevölkerung positiv getestet Liechtenstein verzeichnet derzeit rekordhohe Covid-19-Fallzahlen. Dies schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung. Das Werdenberg verzeichnet leicht niedrigere Werte. Corinne Hanselmann 25.01.2022, 19.00 Uhr

Coronatest-Labors arbeiten zurzeit am Limit. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Die am Dienstag gemeldeten 158 Fälle heben den 7-Tages-Durchschnitt auf ein neues Hoch von 118,7 Fällen. Das entspricht einer 7-Tages-Inzidenz von 2123 Fällen, gerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Alleine in der vergangenen Woche wurden 720 Personen in Liechtenstein positiv getestet, was annähernd zwei Prozent der Bevölkerung entspreche, heisst es weiter. Zudem sei aufgrund der hohen Positivitätsrate davon auszugehen, dass aktuell viele Fälle nicht entdeckt werden.