Viele Covid-Infizierte, wenig Spitaleinweisungen in der Region

Covid-19 Die Zahl der Covid-Infizierten in der Region steigt, die Zahl der Spitaleinweisungen ist tief Die Covid-Infektionszahlen im Kanton St.Gallen steigt derzeit rasant. Die Zahl der Spitaleinweisungen und der die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation in Grabs, Walenstadt und Altstätten ist hingegen tief. Die Spitalregion plant mit allen Eventualitäten Armando Bianco Jetzt kommentieren 19.11.2021, 15.38 Uhr

Die Anzahl Covid-Infektionen steigt derzeit im Kanton St. Gallen an: Nur wenige der Infizierten liegen derzeit auf der Intensivstation. Bild: Michel Canonica

Besonders betroffen sind die Inner- und Ostschweiz. Der Kanton St.Gallen liegt an sechster Stelle in Bezug auf die laborbestätigten Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner der letzten 14 Tage. An der Front bzw. auf der Intensivstation ist die Lage aber noch ruhig.