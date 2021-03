Coronavirus «Hoher Prozentsatz positiv»: In Grabs steht ein ganzes Primarschulhaus unter Quarantäne Nachdem vergangene Woche wohl eine Vielzahl Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Primarschule Berg positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steht nun das gesamte Schulhaus unter Quarantäne. Die genaue Zahl der positiv Getesteten wird nicht kommuniziert. 23.03.2021, 13.22 Uhr

Bild: Sandra Ardizzone

(mlb) Über 70 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen haben sich vergangenen Woche in der Primarschule Berg in Grabs auf das Coronavirus testen lassen. Grund für den Massentest waren positive Coronafälle von Kindern und Lehrpersonen im Vorfeld. Nun steht das Schulhaus voraussichtlich bis 27. März unter Quarantäne, wie «FM1Today» schreibt. In der Zwischenzeit setzt man auf Fernunterricht.