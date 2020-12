CORONAVIRUS «Es ist ein harter Existenzkampf»: Die Veranstaltungsbranche in der W&O-Region hält sich über Wasser Zwei Werdenberger Firmen in der Eventbranche bleiben trotz eines Jahres ohne grosse Aufträge optimistisch. Sie halten dank Unterstützung, Solidarität und kleinen Events durch und hoffen auf ein besseres nächstes Jahr.

Michael Braun 14.12.2020, 12.29 Uhr

Der Buchser Eventmanager Tom Scherrer konnte seine Grossveranstaltungen dieses Jahr nicht durchführen, wie beispielsweise in der Gass in Buchs. Bild: PD

Wer sehnt sich nicht danach endlich wieder einmal an ein Konzert zu gehen, ein Familienfest durchzuführen, an einer Party zu feiern oder einen gemütlichen Grillabend mit dem grossen Freundeskreis organisieren zu können? Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Coronapandemie, sowohl im Frühling, als auch jetzt, machten dies in diesem Jahr sehr schwierig, teils gar unmöglich. Diese Beschränkungen treffen neben Gastronomen, Kulturschaffenden und vielen anderen auch die Leute, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind.



Stillstand in der Veranstaltungsbranche

«Im Frühling herrschte bei uns Stillstand», sagt Pirmin Moham, Geschäftsführer von «Pro sound & light». Der Firma aus Trübbach und Vaduz, die professionelle Licht- und Tontechnik für Veranstaltungen vermietet, haben vor allem die grossen Aufträge gefehlt, resümiert Moham. «Es ist kein Vergleich zum Vorjahr.» Auch Thomas Scherrer, selbständiger Eventmanager aus Gams, betont: «Die Auswirkungen der Coronapandemie haben den Eventsektor inklusive Zulieferern, Partnern und Gastronomen sehr stark gebeutelt».

Dennoch betont er, dass es wichtiger sei, wie es einem persönlich gehe.



Lockerungen im Sommer halfen der Eventbranche kaum

Sowohl Tom Scherrer als auch Pirmin Moham betonen, dass die Lockerungen im Sommer kaum Auswirkungen auf die Eventbranche hatten. «Die Veranstalter hätten zusätzliches Sicherheitspersonal anstellen müssen, um die Einhaltung der Massnahmen sicherstellen zu können», sagt Moham. Dies wäre sehr kostspielig gewesen. Zudem hätten bei vielen Veranstaltungen nur die Hälfte der Besucher kommen können, was die Einnahmen zusätzlich noch geschmälert hätte, resümiert Moham. Viele Gemeinden hätten erst gar keine Bewilligungen für grosse Veranstaltungen gesprochen. Und auch die Veranstalter selbst seien noch etwas zögerlich gewesen. «Viele warteten lange ab oder planten erst gar nicht.»

Grosse Anlässe, wie das Streetfood Festival in Buchs 2019, bleiben dieses Jahr für viele nur Wunschdenken. Bild: PD

Entlassung von Mitarbeitern drohte

«Zu Beginn der Coronapandemie hatte ich einige schlaflose Nächte», sagt Pirmin Moham, Geschäftsführer von «Pro sound & light», der Firma aus Trübbach und Vaduz. Kurzfristig seien alle Aufträge storniert worden, sodass er irgendwann Angst hatte, Mitarbeiter entlassen zu müssen. Doch dann sprang der Bund ein und gewährte auch der Veranstaltungsbranche bis zum September finanzielle Hilfe. Zurzeit seien sie in Kurzarbeit. In Liechtenstein erhält die Firma zudem einen Härtefallzuschuss.

Wie ihm oder zumindest ähnlich ging es vielen, die in der Veranstaltungs-, Kultur- oder Gastrobranche tätig sind. So auch Tom Scherrer, selbständiger Eventmanager aus Gams, der hauptsächlich Grossveranstaltungen im Freien organisiert. Er konnte dieses Jahr kein einziges seiner geplanten Events durchführen.



Trotz Lockerungen keine Grossveranstaltungen

Tom Scherrer haben die Lockerungen im Sommer kaum etwas gebracht. Da grosse Veranstaltungen erst ab Oktober wieder erlaubt waren, konnte er im Sommer nichts durchführen. Obwohl er im Oktober zusammen mit den örtlichen Behörden und dem Kanton Schutzkonzepte erarbeitet hatte, mussten auch diese Veranstaltungen abgesagt werden. Grund seien die ansteigenden Fallzahlen und das finanzielle sowie das gesundheitliche Risiko gewesen.

Zudem sagt er auf Anfrage gegenüber dem W&O: «Es muss einfach weitergehen, jammern nützt nichts.»



Die grossen Fasnachtsveranstaltungen der Wafa mussten abgesagt werden. Bild: PD

Die Firma «Pro sound & light» hatte zwar kleinere Aufträge, grosse Events wie Musicals, Konzerte oder Open Airs seien aber auch bei ihnen weggefallen, sagt Pirmin Moham. Auch die meisten Fasnachtsveranstaltungen, bei denen die Firma eigentlich «zu Hause» sei, konnten nicht stattfinden.



Grosses Mass an Solidarität und kleinere Aufträge

Seit Anfang Herbst würden zudem viele Veranstalter auf Übertragungen im Internet setzen, so etwa bei Generalversammlungen oder Gottesdiensten. Mit ihrer Ton- und Lichttechnik arbeitet auch «Pro sound & light» in diesem Bereich. Doch es gab bereits im Frühjahr positive Momente für Moham.

Dies seien etwa Veranstalter gewesen, die ihnen trotz wegfallenden Events einen Betrag bezahlt hätten, oder Vermieter, die ihnen entgegenkamen. Auch von Seiten der Versicherungen und aus dem familiären Umfeld habe man ein grosses Mass an Solidarität erfahren. «So konnten wir uns mit kleineren Aufträgen und einer unglaublichen Unterstützung über Wasser halten.» Auch die staatlichen Unterstützungen seien eine Hilfe.



Existenzsichernde Entschädigungen

Thomas Scherrer hatte in diesem Jahr Umsatzeinbussen von 100 Prozent. Fixkosten und andere Aufwendungen seien aber gleich geblieben. Er erhalte mit seinem Unternehmen, welches von den Folgen der Coronakrise besonders betroffen ist, vom Bund eine finanzielle Unterstützung in Form einer Erwerbsersatzentschädigung.

«Diese finanzielle Unterstützung ist für mein Unternehmen sehr wichtig und existenzsichernd. Wir haben ein sehr grosses Privileg, in einem wohlhabenden Land wie der Schweiz leben und arbeiten zu dürfen.»

Die Firma «Pro sound & light» war Anfang Jahr an der Wartauer Fasnacht tätig, die kurzfristig abgesagt wurde. «Zuerst dachten wir, es gehe drei Monate, dann ein halbes Jahr», resümiert Moham. «Wissen kann man dies auch jetzt noch nicht.» Moham geht davon aus, dass die Leute wieder Partys machen werden, wenn dies wieder möglich ist. «Dieses Bedürfnis hat man im Sommer gesehen», resümiert Moham. Wirtschaftlich werde man bis zum nächsten Sommer durchhalten.

Auch grosse Konzerte, wie hier in Schaan 2017, gab es dieses Jahr kaum. Bild: Eddy Risch

«Kultur- und Eventbereich ist für Gesellschaft wichtig»



Thomas Scherrer sieht mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Auf der einen Seite überwiege die Motivation, Freude und Hoffnung, endlich wieder anzupacken und ein normales Eventmanager-Leben zu führen. Auf der anderen Seite sei ihm aber auch klar und bewusst, dass dieser ganze «Coronaspuk» nicht so schnell vorbei sein werde. Er betont, dass man realistisch und sachlich bleiben müsse.



Ungewissheit und Planungsunsicherheit

«Ungewissheit und Planungsunsicherheit bleiben also auch nächstes Jahr ständige Begleiter.» Er hofft aber, dass man die Pandemie nach dem Winter einigermassen in den Griff bekommt. Der Kultur- und Eventbereich sei ein sehr wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft, sagt Eventmanager Scherrer.

Er bleibe aber positiv und versuche das Beste daraus zu machen.