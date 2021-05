Coronavirus «Ein weltweit anerkannter Impfnachweis wäre für uns die Lösung»: Werdenberger Reisebüro ist weiterhin in einer schwierigen Situation Die Reisebranche ist nach 2020 auch heuer nicht auf Rosen gebettet. Es herrscht noch zu viel Unsicherheit. Für das Reisebüro Buchs AG ist es schwierig, Empfehlungen abzugeben. Erwartungen sollen tief gehalten werden. Robert Kucera 04.05.2021, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Reisewilligen fehlt noch die nötige Sicherheit, um Ferien zu buchen. Ein weltweit anerkannter Impfnachweis wäre für die Reisebranche die richtige Lösung. Bild: PD

Die Coronapandemie hemmt nach wie vor die grosse Reiselust der Werdenberger. Die Reisebranche beschreitet somit nach einem schwierigen Jahr 2020 ein ebenso beschwerliches 2021. «Die Situation ist sicherlich nicht schlechter geworden», hält Christian Granwehr, Mitinhaber der Reisebüro Buchs AG, auf Anfrage des W&O fest. «Aber eine markante Besserung sieht anders aus.»

Immerhin sei die Situation nicht neu, an viele Abläufe habe man sich unterdessen gewöhnt. Auch die Konditionen der Leistungsträger sind nun, im Gegensatz zum Vorjahr, überdacht und ausgewogen. «Im letzten Jahr wurde die Branche mit dieser Situation buchstäblich überrollt», erinnert sich Granwehr.

Das Reisebüro musste seine Öffnungszeiten anpassen

Wie der Mitinhaber der Reisebüro Buchs AG erklärt, werden zwar Ferien gebucht, doch so richtig in Schwung kommt das Ganze nicht. Es fehle den Reisenden, wie Christian Granwehr weiss, an der nötigen Sicherheit:

«Ein grosser Teil wartet noch ab, wie es mit dem Impfen und dem dazugehörigen Impfpass weitergeht.»

Jeden Tag auf dem Schiff testen? Oder doch lieber auf das Impfen samt dazugehörigen Impfpass warten, bis es wieder auf Kreuzfahrt geht? Bild: PD

Die Frage, die sich nun stellt: Wie geht es mit dem Reisebüro an der Bahnhofstrasse weiter? Denn im letzten Jahr wies Mitinhaber Granwehr darauf hin, dass ein einziges Seuchenjahr kein Problem darstelle. Doch 2021 ist bereits das zweite Coronajahr, das der Reisebranche zusetzt. «Da darf ich unsere Kunden beruhigen. Wir stehen ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite», sendet er ein positives Signal. Jedoch wurden die Öffnungszeiten angepasst (Montag bis Samstag 10 bis 12 Uhr). Granwehr ergänzt, dass mit vorheriger Terminvereinbarung auch andere Zeiten zwecks Ferienberatung möglich sind.

«Wir hoffen aber bald auf eine gewisse Normalität», sagt Christian Granwehr. Er und das Reisebüro-Team möchten sich gerne wieder ihrem

Beruf, welchen der Mitinhaber als Hobby umschreibt, widmen: der Planung der Ferien ihrer Kunden. Dazu muss das Reisen erst mal sicherer gemacht werden. Granwehr nennt das Rezept zum Wohl der Reisebranche:

«Ein weltweit anerkannter Impfnachweis oder digitaler Ausweis wäre für uns die Lösung aller Lösungen.»

Schreitet das Impftempo in den USA weiter voran, könnten die 2020 verschobenen Ferien nun nachgeholt werden. Bild: Alexandra Gächter

Corona ist zum Hauptthema der Reisewilligen geworden. Doch nicht das Krank werden ist das Problem, sagt Christian Granwehr, Mitinhaber Reisebüro Buchs AG. Vielmehr sind es die von Land zu Land abweichenden Schutzkonzepte, Reisebeschränkungen oder die Rückkehr in die Schweiz mit Quarantäne-Vorschriften.

«Es ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, in diesem Dschungel von Erlassen, Konditionsanpassungen und allgemeinen Reisebeschränkungen den Überblick zu behalten», sagt Granwehr. Der Gang ins Reisebüro mache deshalb Sinn, obwohl er zugeben muss: «Es ist auch für uns recht schwierig.»

Umbuchungskonditionen interessieren Reisewillige derzeit mehr, als Ausgrabungsstätten in der gewählten Feriendestination. Bild: PD

Neue Fragen und neue Reiseängste

Die Beratungstätigkeit eines Reisebüros hat sich verändert, wie Christian Granwehr dem W&O gegenüber Auskunft erteilt:

«Storno- und Umbuchungskondition sind die häufigsten Fragen.»

Vor der Coronapandemie waren Kundenwünsche wie Zimmer mit Balkon und Meeresblick zuoberst auf der Hitliste. Nun ist es die Einfachheit, aus einem bestehenden Vertrag zurückzutreten, sollte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) neue Beschränkungen ankündigen.

Die Reiseängste der Gegenwart, erläutert Granwehr, seien: Was passiert, wenn vor Ort plötzlich ein PCR-Test positiv ist? Was passiert, wenn das BAG das Reiseland auf die Quarantäneliste nimmt? Was ist, wenn der Flug gestrichen wird?

Wer unbedingt verreisen will, gibt Granwehr einen Einblick in die tägliche Arbeit, zieht eine Feriendestination vor, die ein gutes Schutzkonzept aufweist «oder wenn möglich mit dem Impfen selbst schon recht weit fortgeschritten ist.» So rückt ein für das Reisebüro Buchs wichtiges Reiseland in den Fokus. In Bezug aufs Impftempo gilt die USA als Musterknabe. Somit schöpfen viele Kunden Hoffnung, ihren 2020 verschobenen USA-Trip schon dieses Jahr nachzuholen.

Der Flug über New York könnte noch dieses Jahr Tatsache werden. Bild: Alexandra Gächter

Erwartungen dürfen nicht zu hoch geschraubt werden

Eine Garantie diesbezüglich kann das Reisebüro im Herzen von Buchs aber nicht geben. Ebenso schwierig sei es, Empfehlungen abzugeben, wie Christian Granwehr betont:

«Wir empfehlen den Kunden, dass sie selber immer gut informiert sind über die jeweilige Wunschdestination. Zudem ist eine flexible Einstellung zur Reise ratsam.»

Wie Granwehr erklärt, dürfe man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Eine gewisse Lockerheit, sollte vor Ort nicht alles reibungslos

klappen, helfe auch.

Christian Granwehr hält weiter fest: «Es ist sehr schwierig Empfehlungen abzugeben, weil wir keinen Einfluss auf die sich ändernde Situation haben. Wir können unseren Kunden helfen, auf gewisse Punkte zu schauen, die gerne schnell vergessen werden, ihnen vielleicht einen anderen Blickwinkel geben. Aber letztlich entscheidet der Kunde selber.»

Reiselustige werden ihre Chance noch nutzen

Einen Entscheid, der die Kundschaft in diesen unsicheren

Zeiten gefällt hat, ist das Verschieben von Reiseplänen. «Unsere buchungsreichsten Monate sind normalerweise die ersten des Jahres, Januar bis März», hat der Mitinhaber der Reisebüro Buchs AG festgestellt.

Die Sehnsucht nach Meer und einsamen Stränden ist gross. Sie wird dieses Jahr wohl später als sonst gestillt werden. Bild: PD

Christian Granwehr wagt einen Blick nach vorne und sagt: «Ich denke, dass sich diese Tradition in diesem Jahr ändert.» Er sagt weiter: «Die Reiselustigen werden die Chance nützen, wenn es den Umständen nach gut aussieht. Man wird vielleicht sogar auf die geplanten Destinationen verzichten und auf Länder ausweichen die in späteren Monaten besser zu bereisen sind – einfach weil man einmal im Jahr noch ans Meer will.»