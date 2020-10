Coronavirus bremst die Wartauer Fasnacht aus: definitiv keine Veranstaltungen im 2021 Der Vorstand der Wartauer Fasnacht (Wafa) verzichtet auf sämtliche Anlässe im Februar 2021. Er könne die Verantwortung dafür nicht übernehmen, teilt er mit. Thomas Schwizer 28.10.2020, 05.00 Uhr

Am 19. Januar 2019 durften die Moosfürz ihr 25-jähriges Bestehen feiern, auf die Fasnacht 2020 und 2021 im Wartau müssen sie wegen des Coronavirus schweren Herzens verzichten. Bild: PD

Schon vor 14 Tagen war klar, dass an der Wafa 2021 keine Grossanlässe wie der Umzug stattfinden werden. Präsident Rolf Hobi hoffte aber, einzelne Aktivitäten wie einen Kindermaskenball im kleineren Rahmen durchführen zu können.

Seither haben die Infektionszahlen mit dem Coronavirus sprunghaft zugenommen. Bund und Kanton haben deshalb Einschränkungen für Veranstaltungen beschlossen, und morgen Mittwoch wird es wohl weitere Massnahmen geben.

«Verantwortung ist zu gross, Gesundheit geht vor»

Der Strohhalm, an den sich der Wafa-Vorstand geklammert hat, ist so gebrochen. Er teilte am Doienstag mit:

«Unter den gegebenen Umständen hat der Verein Wafa an seiner letzten Sitzung beschlossen, sämtliche Veranstaltungen wie die Saisoneröffnung am 11. 11. 2020 sowie die Wartauer Fasnacht vom 19. bis 21. Februar 2021 abzusagen.»

Im Vorstand ist auch die Gugga Moosfürz vertreten. Man schliesse sich der Meinung der Talgemeinschaft Sarganserland und auch den Vertretern der Fasnachtsvereine aus dem Rheintal und Liechtenstein an, dass die geforderten Auflagen nicht umgesetzt und schon gar nicht eingehalten werden könnten.

«In Anbetracht der jetzigen Situation und des stetigen Anstiegs der Fallzahlen sind wir als Verein nicht in der Lage, die Verantwortung für einen grösseren Event, egal ob drinnen oder im Aussenbereich, zu übernehmen.»

Das gelte auch für kleinere Anlässe. Wenn in deren Umfeld viele Fasnächtler ins Wartau kämen, könne man dies nicht verantworten. Der Vorstand der Wafa betont:

«Es schmerzt uns alle, auf unsere geliebte Fasnacht, so wie wir sie kennen, zu verzichten, doch die Gesundheit geht vor.»

Absage der Fasnacht 2020 verursachte hohe Kosten

Die Absage der Fasnacht 2021 ist doppeltes Pech für den Verein Wafa, der schon die Fasnacht 2020 absagen musste. Just am Freitagvormittag vor dem Fasnachtsauftakt am gleichen Abend hatte der Bundesrat wegen des Coronavirus Grossanlässe untersagt.

Die sehr kurzfristige Absage habe den Verein Wafa rund 17000 Franken gekostet, weil alle Ausgaben schon getätigt waren, sagt Rolf Hobi. Ohne den Fasnachts-Dachverband Hefari, langjährige Partner sowie den Härtefallfonds von Bund und Kanton hätten die ungedeckten Kosten rund 30000 Franken betragen. Mit der nun frühzeitigen Absage könne man weiteren finanziellen Schaden verhindern, stellt er fest.