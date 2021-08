24-Stunden-Betrieb: Corona hält Labor Risch in Buchs auf Trab

Coronatests «Dann sind es solche Berge, die wir abarbeiten»: Buchser Corona-Labor arbeitet die ganze Woche im 24-Stunden-Betrieb Die Corona-Abteilung des Labors Risch analysiert täglich Tausende von Proben – aus Liechtenstein und der ganzen Schweiz. Vor allem jetzt, wo die die Anzahl der Proben wegen der Delta-Variante und der Reiserückkehrer wieder stark zunimmt, haben die 20 Mitarbeitenden viel zu tun. Valeska Blank 23.08.2021, 11.16 Uhr

24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen pro Woche: Nadia Wohlwend leitet das CoviLab der Dr. Risch-Gruppe am Standort in Buchs. Bild: Daniel Schwendener

Im unscheinbaren Container ist es eiskalt. Unscheinbar sind auf den ersten Blick auch die kleinen Paletten, die sich bei minus 20 Grad auf den Regalen stapeln. In Reih und Glied sind sie angeordnet, die milchig-weissen Röhrchen, vom Eingang des Containers bis ans andere Ende. Sie enthalten positive Coronaproben. Zehntausende davon. Sie werden im Erdgeschoss des Labors Dr. Risch seit Ausbruch der Coronapandemie dort aufbewahrt.

Röhrchen wie diese treffen täglich in rauen Mengen beim Labor an der Lagerstrasse in Buchs ein. In den ruhigeren Monaten während des Sommers waren es mal 1000, mal 1400 pro Tag – aber in Spitzenmonaten können es auch 10'000 sein. Nadia Wohlwend zeichnet mit der Hand einen Bogen in die Luft: «Dann sind es solche Berge, die wir abarbeiten.»

20 Mitarbeitende, die extra eingestellt wurden

Wohlwend leitet das CoviLab der Dr. Risch-Gruppe – also jene Abteilung, in der ausschliesslich PCR-Tests analysiert und ausgewertet werden. Die Abstriche, sauber verschlossen in Plastikröhrchen, kommen von Menschen aus der ganzen Schweiz nach Buchs. Auch die Proben, die in der Marktplatzgarage in Vaduz entnommen werden, analysieren grösstenteils die Mitarbeitenden des Laborzentrums in Buchs.

Das CoviLab ist erst ein paar Monate alt. Gegründet wurde es am Anfang der zweiten Coronawelle im Oktober 2020. Zuvor haben die Mitarbeitenden vom Mikrobiologie-Team die Tests ausgewertet – «aber irgendwann ging es vor lauter Arbeit nicht mehr», so Wohlwend. Deshalb wurde die PCR-Test-Analyse in einen separaten Bereich ausgegliedert. Mittlerweile sind im CoviLab 20 Mitarbeitende beschäftigt, die eigens für diese Abteilung eingestellt wurden. Sie arbeiten Tag und Nacht, im 24-Stunden-Betrieb, sieben Tage die Woche. Wohlwend hält fest:

«Lange Zeit hatte ich kein einziges Wochenende mehr frei.»

Das Coronalabor wurde im Oktober 2020 gegründet – es wurden zusätzlich 20 Mitarbeitende eingestellt. Bild: Daniel Schwendener

Maschine weiss, welche Probe zu wem gehört

Die CoviLab-Chefin, gekleidet im typisch weissen Laborkittel, zeigt auf rechteckige Plastikbehälter auf einem silbernen Stahltisch. «Probeneingang Liechtenstein», steht auf einem laminierten Zettel. Hier startet der Prozess, den die Proben – sie können aus Betriebstests, Schultests oder aus individuellen klinischen Tests stammen – in den verschiedenen Räumen der Analytik durchlaufen.

Ein paar Türen weiter sind junge Frauen und Männer konzentriert am Werk. Wuchtige Maschinen verschiedener Grösse summen. Schwarze Pipettenspitzen bewegen sich hinter einer Glaswand auf und ab. «Das sind klinische Proben, die gerade bearbeitet werden», erklärt Wohlwend und verfällt, vermutlich unbewusst, in den Labor-Fachjargon: «Sie werden in eine Platte pipettiert, als Vorbereitung für die Extraktion.»

Hat der pipettierte Anteil aus der Probe einmal seine Position auf der Platte gefunden – 96 kleine, quadratische Vertiefungen stehen zur Verfügung –, verlässt er diesen Platz nicht mehr. So wissen die Maschinen während des ganzen Prozesses, welche Probe zu welchem Menschen gehört.

Auch die Proben aus Liechtenstein werden am Standort in Buchs analysiert. Bild: Daniel Schwendener

Bunte Kurven zeigen positive Ergebnisse

Der nächste Schritt, die Extraktion im runden «Kingfisher»-Gerät, dauert etwa 20 Minuten. «Hier lösen wir die RNA aus dem Virus heraus», erklärt Nadia Wohlwend weiter. Das Resultat dieses Schritts ist das klare Eluat, das anschliessend wieder mit einer weiteren Flüssigkeit – dem «Mastermix» – zusammenpipettiert wird. Darauf folgt die Amplifikation oder, wie es die Abteilungsleiterin knapp auf den Punkt bringt, «die eigentliche PCR».

Hinter der nächsten Türe stehen sechs kleinere Geräte: die Thermocycler. Darin landen das Eluat und der Mastermix. Die Flüssigkeit wird während rund einer Stunde 40-mal erhitzt und wieder abgekühlt. Wohlwend fährt weiter:

«Mittels Fluoreszenz kann jetzt gemessen werden, ob die Probe positiv oder negativ ist.»

Sie zeigt auf bogenförmige Linien in verschiedenen Farben auf dem Monitor oberhalb des Thermocyclers, der gerade läuft: «Hier sieht man schön die Kurven – das sind alles positive Testergebnisse.» Je früher die Maschine eine Positiv-Kurve anzeigt, desto mehr Viren enthält die entsprechende Probe. «Und hier sehen wir gerade sehr viele Viren.»

Feingefühl gehört zum Alltag

Zum Schluss des Prozesses kommt die Auswertung am Computer. An diesem Punkt wird alles nochmals genauestens kontrolliert, damit kein falsches Ergebnis das Labor verlässt. Die akribische Kontrolle ist wichtig – vor allem bei Fällen, wenn etwa eine Reise aufgrund eines positiven Resultats nicht angetreten werden kann. Das verlangt viel Feingefühl und Zeit von den Mitarbeitenden – doch das gehört zum Arbeitsalltag im Coronalabor in Buchs.

All die positiven Proben – derzeit nimmt ihre Anzahl wegen der Delta-Variante und der Reiserückkehrer wieder stark zu – werden irgendwann ihren Platz im Tiefkühlcontainer ein paar Stockwerke weiter unten finden. Dort müssen sie zu epidemiologischen Zwecken aufbewahrt werden – und vielleicht haben sie auch künftig noch einen Nutzen, wie CoviLab-Chefin Wohlwend erklärt:

«So kann bei Bedarf auf unsere positiven Proben zurückgegriffen werden, um ein besseres Verständnis über die Biologie des Virus zu erlangen.»