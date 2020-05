Coronapandemie als Auslöser für zusätzlichen Bedarf ++ EU bestellt 26'000 Beatmungsgeräte ++ ein Quantensprung für die IMT in Buchs 

Die IMT wurde vor 25 Jahren in Buchs gegründet und weist jahrelange Entwicklungsarbeit, Erfahrung und Knowhow im Bereich Medizintechnik auf. Sie beschäftigt in der Schweiz und in Asien rund 100 Entwicklungs-Ingenieure, den Grossteil davon gemäss Mitgründer und Managing Director Harri Friberg in Buchs. Die IMT begann vor zwölf Jahren mit der Entwicklung von Bellavista-Beatmungsgeräten. Man habe damals festgestellt, dass die verfügbaren Geräte zu kompliziert zu bedienen waren, sagte Friberg im Jahr 2015. Im Frühling 2018 hat die IMT AG ihren Geschäftsbereich Beatmungsgeräte (IMT Medical AG) der US-Firma Vyaire Medical übergeben, dem weltweit grössten Beatmungsgeräte-Hersteller. Die Engineeringfirma IMT AG und die im Jahr 2018 gegründete IMT Analytics AG konzentrieren sich seither auf die Weiterentwicklung und Optimierung der Bellavista-Beatmungs- und Messgeräte.