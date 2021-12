Zertifikate im Indoorbereich, Skifahren ohne Einschränkungen

Coronamassnahmen «2G+ ist für uns keine Option»: Fürs Hallenbad brauchts Zertifikat und Test. Doch Freizeitspass geht auch ohne Zertifikat und Maske Wer nicht genesen oder geimpft ist, ist mit den letzten Coronamassnahmen im Nachteil – aber nicht überall. Im Skigebiet Wildhaus dürfen alle nach Herzenslust dem Wintersport frönen. Anderswo sind die Massnahmen streng – wer die Wahl hat, wählt die für die Kundschaft einfachere Methode. Robert Kucera Jetzt kommentieren 21.12.2021, 16.32 Uhr

Unterschiede bei den Freizeitaktivitäten: Skifahren kann man ohne Maske, Schwimmen geht nur mit 2G+. Sandra Ardizzone / LTA

Beruflich und privat ist die lokale Bevölkerung durch die neuen Coronamassnahmen (gültig seit dem 20. Dezember) gefordert – wieder mal, ist man versucht zu sagen. Doch wie stark eingeschränkt ist man wirklich?

Dies ist eine Frage, auf die es keine allgemein gültige Antwort gibt. Ob man sich eingeschränkt fühlt oder gar ausgeschlossen, ist eine rein subjektive Sichtweise. Sie hängt davon ab, welche Freizeitaktivitäten die Person bevorzugt. Wer den kulinarischen Genüssen zugewandt ist, hat keine Alternative. Beim Einlass ins Restaurant wird man auf die Gültigkeit des Zertifikats kontrolliert. Beim Sport dagegen gibt es Unterschiede. Unbestritten ist aber: Wer geimpft ist, ist im Vorteil.

Innenbereiche sind klare Zertifikatszonen

Die Regionen Werdenberg und Obertoggenburg haben schon immer mit Vielfalt geglänzt. Dies schlägt sich auch im Zusammenhang mit den neusten Coronamassnahmen nieder. Wer beispielsweise dem Wintersport frönt, darf die frische Bergluft, gepaart mit Sonnenschein und viel weisser Pracht unter dem Sportgerät, in vollen Zügen geniessen – unabhängig davon, wie der Impfstatus aussieht. Gönnt man sich allerdings eine Verpflegungspause, gibt es zwei Zonen: Im Innenbereich des Restaurants gilt die Zertifikatspflicht 2G (geimpft/genesen), auf Terrassen dürfen alle konsumieren.

Bei schlechtem Wetter geht man beispielsweise ins Fitnesscenter. Doch nicht alle erhalten hier Zugang. Es gilt 2G, optional dürfen Fitnesscenter auch 2G+ als Regel festlegen. Wer die Sportart Schwimmen zum Hobby hat, ist am stärksten betroffen. So gilt im Hallenbad Buchs 2G+. Was heisst: Geimpfte und Genesene müssen bei der Eingangskontrolle einen negativen Coronatest vorweisen können. 3

Keine Einschränkungen der Dienstleistungen

Die neuen Coronamassnahmen mit 2G oder 2G+ schränken zwar ein. Doch im Alltag ändert sich wenig. Der tägliche Einkauf oder der Gang zu den Behörden – beides mit Maske – ist gewährleistet. «Im Rathaus wird normal gearbeitet. Es bestehen derzeit keine Einschränkungen der Dienstleistungen», teilt der Buchser Stadtschreiber Remo Märk auf Anfrage des W&O mit.

Durch die Homeoffice-Pflicht präsentiert sich das Rathaus Buchs jedoch leerer als auch schon. Märk erklärt weiter:

«Wenn möglich, wird im Homeoffice gearbeitet. Vor Ort werden Masken getragen, soweit kein Einzelbüro zur Verfügung steht.»

Er schätzt, dass rund ein Drittel der Mitarbeitenden regelmässig oder sporadisch von zu Hause aus arbeiten.

Kundschaft verhält sich meist diszipliniert

In der Gastronomie oder im Fitnesscenter gibt es für die Mitarbeiter kein Homeoffice – für die Kundschaft gilt aber die 2G-Regel. Die Auswirkungen auf die Anzahl Gäste, so der Besitzer des Speiserestaurants Selva in Trübbach, Saif Khan, «ist schwierig einzuschätzen. Es ist zu früh für eine Prognose». Wie Khan weiter sagt, habe er jedoch letzte Woche einige Absagen erhalten, nachdem er bei telefonischen Auskünften auf die 2G-Regel ab 20. Dezember hingewiesen habe. Die Kontrollen, so hält er weiter fest, werden streng nach Vorschrift gemacht. Diese laufen gut, wie Saif Khan sagt. Die Gäste sind zum überwiegenden Teil bestens vorbereitet und haben das Smartphone schon beim Betreten des Etablissements in der Hand oder befinden sich zumindest im Zertifikatssuchmodus.

In Fitnesscentern gilt ab diese Woche: Erst Maske auf, dann die Gewichte stemmen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Fitnesscenter dürfen ab dieser Woche sogar selber bestimmen, welche Regel sie in ihren Räumlichkeiten zur Anwendung bringen wollen: 2G (Trainieren mit Maske) oder 2G+ (Trainieren ohne Maske aber mit Nachweis negativen Coronatests.) «2G+ ist für uns keine Option», hält Andreas Enggist, Verwaltungsratspräsident der Enggist AG Therapie und Fitness in Buchs, fest. Eine noch strengere Massnahme wäre für das Geschäft kontraproduktiv. Enggist lobt:

«Unsere Kunden sind sehr kooperativ. Sie sind es sich schon gewöhnt, mit Maske zu trainieren.»

Nach dem erfolgreichen Einlass steuern die Stammgäste jeweils auf die Rezeption zu und fragen: «Was gilt denn heute?» Nach der Antwort geht es dann ohne Umschweife ab ins Training. Die Kontrolle des Zertifikats erfolgt bei der Enggist AG via Eintrittschip, ob im Raum die Masken auf sind, prüfen die Instruktoren. Nur in seltenen Fällen, hebt Enggist hervor, müsse man eingreifen.

Keine Maskenpflicht auf Sesselbahnen und Skilifts

Im obersten Toggenburg wird derweil ausgiebig Wintersport betrieben. Da der Bund für Skigebiete keine generelle Zertifikatspflicht vorsieht, dürfen Gäste mit oder ohne Zertifikat auf die Piste. «Sesselbahnen und Skilifte sind zudem von der Maskenpflicht befreit» erklärt Jürg Schustereit, Leiter Marketing/Kommunikation Bergbahnen Wildhaus.

Ab in die Berge: Skifahren geht im obersten Toggenburg ohne Zertifikat und ohne Maske. PD

Für die Innenräume der Restaurants gilt jedoch wie anderswo neu die 2G-Regel und die Konsumation ist nur im Sitzen erlaubt. Wie Schustereit ausführt, werde die Einhaltung konsequent durchgesetzt. Auf der Gamsalp wird im Eingangsbereich kontrolliert und im Berggasthaus Oberdorf muss jeder Gast vor der Bestellung sein Zertifikat und ein Ausweisdokument zur Überprüfung vorweisen.

Dies stellt gegenüber der letzten Wintersaison dennoch eine erhebliche Verbesserung dar. Denn vor einem Jahr blieben die Restaurants und die Terrassen für die Wintersporttreibenden geschlossen. Nun kann man sich auch ohne Zertifikat auf der Terrasse verpflegen. Somit herrschen, nicht nur was das Wetter und die Schneelage angeht, sehr gute Verhältnisse im Obertoggenburg. Schustereit hält weiter fest:

«Unser Wunsch ist es, dass wir unseren Gästen sichere und erlebnisreiche Schneesporttage anbieten können. Denn gerade in der Pandemie ist es wichtig, dass die Menschen ein Stück Freiheit in der frischen Bergluft erleben dürfen.»

Bei den Bergbahnen Wildhaus geniesst man sicherlich den Moment. Doch abheben werde man nicht. Zu unsicher sind die Pandemiezeiten, aber auch Wetter- und Schneeglück müsse man weiter haben. Zudem steht eine wichtige Einnahmequelle nach wie vor auf der Kippe: Über die Durchführung der Schneesportlager wird in jeder Schulgemeinde kontrovers diskutiert. Auch Gruppen- und Firmenanlässe werden nach positivem Buchungsverlauf wieder hinterfragt.

