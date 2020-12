coronakonform Aus dem Fenster oder im Garten: Dieses Jahr wird in Räfis-Burgenau von Zuhause aus «usgeschellt» Das alljährliche ‹Usschella› in Räfis-Burgerau findet statt, wenn auch in spezieller Form. Inspirieren lassen haben sich die Mitglieder des Einwohnervereins Räfis-Burgerau von den Menschen, die Anfang Jahr in Italien auf ihren Balkonen musizierten. Michael Braun 12.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im letzten Jahr noch zogen die Kinder mit Glocken durch die Strasse. Bild: Hansruedi Rohrer

Seit vielen Jahren wird in Räfis-Burgerau jeweils am letzten Tag des alten Jahres mit viel Krach von den Kindern verabschiedet. In «normalen» Zeiten versammelt sich eine muntere Truppe Kinder mit elterlichem Anhang auf dem Postplatz Räfis, bereit, es richtig krachen zu lassen. Danach zieht die Gruppe, vorne einige Treichelträger, mit viel Lärm durch die Strassen von Räfis, bis sie wieder am Startpunkt ihres Marsches angekommen ist. Dort können sich Jung und Alt bei einer Verpflegung stärken, so ist es zumindest in Jahren ohne Pandemie.