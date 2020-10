Corona narrt die Narren erneut: Fasnachtsumzug Trübbach abgeblasen – in Gams wartet man noch ab Die regionalen Fasnachtsvereine und Guggenmusiken sehen die Fasnacht 2021 schwinden. Nach dem Sarganserland und dem Rheintal sagt nun auch der Verein Wartauer Fasnacht (Wafa) seinen Umzug 2021 ab. Michael Braun 14.10.2020, 17.40 Uhr

Ob diese Teilnehmer des Wartauer Fasnachtsumzugs 2018 wohl schon etwas geahnt haben? Bild: Mario Viecelli

Vor einem Monat bereiteten sich die Fasnachtsvereine der Region noch auf die fünfte Jahreszeit vor, jedoch mit gewissen Vorbehalten. Nachdem inzwischen im Sarganserland, Rheintal um Liechtenstein alle Umzüge abgesagt wurden, folgt auch ein Werdenberger Veranstalter diesem Beispiel. Der Fasnachtsumzug der Wafa in Trübbach wurde abgeblasen. Was besonders schmerzt: die spät stattfindende Umzug der Wartauer Fasnacht musste bereits dieses Jahr aufgrund von Corona ausfallen.



Regionale Kommunikation vereinfacht Lösungsfindung

Der Entscheid der Wafa stand bereits nach einer ausserordentlichen Sitzung der Fasnachtskommision der Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee fest. Wafa-Präsident Rolf Hobi sagt:

«Bereits Mitte Sommer haben wir uns konkreter damit befasst, dass die Fasnacht 2021 auch dem Coronavirus zum Opfer fallen könnte.»

«Wir haben aber immer noch gehofft, dass es sich normalisiert. Das ist leider nicht eingetroffen.» Auch mit dem Rettungscorps aus Gams habe man sich besprochen. «Da wir ans Sarganselrand und ans Werdenberg angrenzen, haben wir uns auf beide Seiten ausgetauscht», sagt der Präsident.

Im Jahr 2020 konnte der Gamser Fasnachtsumzug noch durchgeführt werden. Bild: Christian Imhof

Auch das verschobene 15-jährige Jubiläum der Wafa, das eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen, fällt dem Virus zum Opfer. «Wir können uns eine Fasnacht im kleinen Rahmen durchaus vorstellen, einen grossen Festanlass wird es aber nicht geben», stellt Hobi fest. Möglich sei etwa die Durchführung eines Kindermaskenballs.



Rettungscorps wartet mit definitivem Entscheid

Das Rettungscorps, das jeweils für die Organisation des Umzugs in Gams zuständig ist, hat am Dienstag zusammen mit der Junggugga Gams und der Guggenmusik Gämselibögg eine Sitzung abgehalten. Für einen Entscheid warte man, gemäss Peter Vetsch vom Rettungscorps, noch die Massnahmen des Kantons ab, die in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Auch die Guggenmusiken blasen vorsichtige Töne

Auch die Guggenvereine der W&O-Region haben ihre Veranstaltungen, allen voran die Monsterkonzerte, abgesagt oder diskutieren darüber. Die Umsetzung der Schutzkonzepte und des Contact Tracing stellen die Guggen vor grosse Herausforderungen. «Besonders mit dem vielen Alkohol an der Fasnacht sind diese nicht umzusetzen», sagt der Präsident der Moosfürz, Stefan Rickenbach. Auch die aktuell stark steigenden Fallzahlen lassen einen positiv gestimmten Ausblick auf die Fasnacht schwerfallen.

Die Junggugga Gams bei ihrem Monsterkonzert im Jahr 2019. Bild: Corinne Hanselmann

Für viele der Vereine wird die kommende Fasnacht ganz ins Wasser fallen. Zu hoch ist das Risiko für die Mitglieder, die in der Narrenzeit von Ort zu Ort reisen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Auch werden, Stand heute, die meisten Veranstaltungen, an denen die Guggenmusiken aufgetreten wären, abgesagt.

Offizieller Fasnachtsauftakt meist im kleinen Rahmen

Der offizielle Fasnachtsauftakt fällt bei den meisten Guggen dieses Jahr kurzfristig aus. Einige läuten den Beginn der Narrenzeit dennoch vereinsintern ein. Die Präsidentin der Näblschränzer, Jennifer Ettisberger, sagt:

«Der 11. November kommt immer näher und man merkt immer mehr, dass vielleicht nichts geht.»

Die meisten Vereine, wie auch die Moosfürz, haben ihre Tour bereits gestrichen. «Wenn wir realistisch sind, wird die Fasnacht 2021 nicht möglich sein», so der Präsident Stefan Rickenbach. «Wir wollen unsere Leute und ihre Angehörigen nicht einem erhöhten Risiko aussetzen, indem wir in der halben Weltgeschichte herumreisen.»

Junggugga Gams am Gamser Fasnachtsumzug 2019 PD

Dennoch proben einige Werdenberger Vereine, wie die Gitzifääger oder die Moosfürz, weiterhin. «Wir haben die Idee von kleineren Platzkonzerten ohne Ankündigungen, um den Menschen doch noch etwas Fasnacht ins Dorf zu bringen», so Stefan Rickenbach. Auch ein Konzert vor einem Altersheim könne er sich vorstellen. Diese Ideen kursieren auch bei den anderen Guggenmusiken der Region. Auch gemeinsame Auftritte einiger regionaler Guggen stehen im Raum.



Gamser Vereine warten bis auf Weiteres ab

Das Rettungscorps Gams, die Junggugga Gams sowie die Guggenmusik Gämselibögg haben am Dienstag Abend an einer Sitzung gemeinsam über die Durchführung der Fasnacht 2021 diskutiert. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass man mindestens die Bekanntgabe der neuen Massnahmen des Kantons am kommenden Freitag oder Dienstag noch abwarten möchte, stellt Peter Vetsch vom Rettungscorps fest. Er sagt:

«Wir sind keinesfalls blauäugig unterwegs und uns der Situation bewusst.»

«Wir wissen aber, dass man eine Absage nur sehr schlecht wieder rückgängig machen kann.» Wenn die Zahlen weiterhin drastisch steigen sei der Fall dann irgendwann auch klar. Bis zur Fasnacht bleibe aber noch eine Menge Zeit und man stehe noch nicht unter Druck, eine definitive Entscheidung zu fällen.



Obertoggenburger gehen einen Sonderweg

Die Guggenmusik Lutere Gugger aus Nesslau geht zurzeit noch davon aus, dass die Fasnacht stattfinden kann. «Wir sind am Proben und haben einen Tourenplan gemacht», sagt der Präsident Robin Aerni. Er stellt fest: «Wir halten dabei die Kosten klein, bis im November an einer Sitzung dann definitiv entschieden wird.»

Das Jubiläumskonzert der Lutere Gugge im Februar 2020 in Wildhaus konnte noch stattfinden. Christian Imhof

Auch der 11. November und das Monsterkonzert in Wildhaus wurde noch nicht abgeblasen. Man stehe vor allem mit dem Schweizer Fasnachtsverband Hefari in Kontakt, stellt Präsident Aerni fest. «Wir sind momentan noch ziemlich motiviert, wenn aber immer mehr Meldungen von abgesagten Umzügen hereinkommen, kann sich das auch ändern», konstatiert er.



«Wir nehmen es wie es kommt»

Für die Guggenmusiken und auch die Fasnachtsvereine wird 2021 bereits das zweite Jahr in Folge sein, indem sie eingeschränkt sein werden. Der Präsident der Moosfürz, Stefan Rickenbach, sagt:

«In diesen Vereinen steckt Herzblut, solche Absagen tun weh.»

Auch finanziell sei man durch die aktuelle Situation hart getroffen worden. Jedoch sei man vom Bund über einen Fonds für Kulturschaffende unterstützt worden, stellt Rickenbach fest.

«Auch bei uns ist ganz klar ein gewisser Frust vorhanden», gesteht der Präsident der Gitzifääger, Björn Eggenberger, auf Anfrage des W&O ein. Er sei jedoch froh, dass sie dieses Jahr kein neues Kleid geplant haben, da dies noch mehr Frustration ausgelöst hätte. «Wir nehmen es wie es kommt, ändern können wir es sowieso nicht», konstatiert er.