Corona Erfolgreicher Start der Selbsttest-Kampagne im Werdenberg: Abgabe der fünfteiligen Tests klappt mühelos Die Buchser Apotheken kommen in diesen Tagen nicht zur Ruhe. Die Nachfrage nach Selbsttests ist gross. Immer mehr Leute sichern sich die vom Bund bezahlten Selbsttests. Dennoch hat es noch genug auf Lager. Robert Kucera 09.04.2021, 18.30 Uhr

Gedränge im Innenbereich soll vermieden werden: Die Adler-Apotheke Buchs hat die Abgabe der Selbsttest bewusst auf die Bahnhofstrasse verlagert. Bild: Robert Kucera

Es herrscht Hochbetrieb in den drei Apotheken der Stadt Buchs. Am Mittwoch erfolgte der Start zur schweizweiten Corona-Selbsttest-Kampagne. Nun kann die Bevölkerung, gegen Vorweisen der Krankenkassenkarte, fünf Selbsttest für zu Hause beziehen. Die Abgabe ist limitiert, pro Person sind fünf Selbsttests innerhalb eines Monats vorgesehen.

Die Umfrage des W&O bei den örtlichen Apotheken hat ergeben, dass die Nachfrage nach Selbsttests enorm gross ist. Um ein verlässliches erstes Fazit nach den ersten drei Tagen zu ziehen, fehlt es an Kapazitäten – die Angestellten der lokalen Apotheken haben alle Hände voll zu tun. Ein Zeichen dafür, dass die Werdenberger Bevölkerung diesen Selbsttest förmlich herbeigesehnt hat. Das Interesse an diesen Selbsttests wird so schnell auch nicht nachlassen. Wie die Adler-Apotheke in Buchs festgestellt hat, werden jeden Tag mehr Selbsttests abgegeben.

Menschenansammlungen im Innenbereich vermieden

«Es ist bislang gut gegangen. Es gab nie eine grössere Menschentraube», freut sich Jasmin Marquart von der Adler-Apotheke in Buchs über den geglückten Start der Corona-Selbsttest-Kampagne. Wie die eidg. dipl. Apothekerin erklärt, habe man die Abgabestelle der Selbsttests bewusst ins Freie verlegt. So kommt es im Innenbereich nicht zu Menschenansammlungen. «Wir konnten es gut organisieren», äussert sie sich zufrieden.

Die Übergabe der Selbsttests hat die Adler-Apotheke in Buchs auf die Bahnhofstrasse verlegt. Während eine Mutter von zwei Kindern ihre Tests entgegennimmt, warten im Hintergrund mit genügend Abstand die Nächsten. Bild: Robert Kucera

Der Run am Mittwoch, dem ersten Abgabetag, fand bei der Adler-Apotheke gar nicht statt. Das garstige Wetter hielt viele vom Besuch im Herzen von Buchs ab. So verteilten sich die abgegebenen Selbsttests ideal auf die vergangenen drei Tagen. Am Donnerstag kamen mehr Leute vorbei als am Mittwoch und der Start in den Freitag versprach eine weitere Steigerung: Zwischen 8.30 und 10 Uhr hat Käthy Wyss, welche die Abgabe vornimmt, 50 Striche auf ihren Notizblock gemacht.

Genügend Selbsttests auf Lager

«Ich überreiche etwa alle drei Minuten einen Selbsttest», hält Wyss fest. Bis Donnerstagabend waren es etwa 500 Stück. Nur kurz hat sie Zeit zum Reden. Sofort ist wieder Kundschaft da. Während sie bedient, warten mit respektvollem Abstand bereits die nächsten Interessenten. So wird kurz nach 10 Uhr am gestrigen Freitag der Schnitt abermals erhöht. «Ich habe viel positive Rückmeldungen», berichtet Käthy Wyss von ihrem Arbeitsplatz an der Front. Wie sie vernommen hat, schätzen es die Leute sehr, dass man nun bequem zu Hause einen Selbsttest durchführen kann.

Wer noch keinen Selbsttest besorgt hat, muss nicht befürchten, leer auszugehen. Es hat noch genug auf Lager. Bild: Robert Kucera

Trotz des grossen Interesses gehen der Adler-Apotheke in Buchs die Tests nicht aus: «Wir haben immer noch genügend Selbsttests auf Lager», gibt

Jasmin Marquart Auskunft. Sie habe so viele Tests bestellt, dass sie darüber nachdachte, einen Teil wieder zurückzuschicken. «Alles ist noch etwas unsicher», beschreibt sie die schwierige Planung.

Von der Lieferung konnten zwei Drittel eingepackt werden. Die Hälfte davon am Ostersamstag, die andere Hälfte wurde neben der Arbeit laufend bereitgestellt. Marquart hat dazu drei zusätzliche Mitarbeiterinnen angestellt. «Mit dem üblichen Personalbestand wäre dies nicht machbar gewesen», betont die Apothekerin.