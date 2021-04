Corona Die Fallzahlen sind stabil — im Spital Grabs sorgt man sich nicht um knapp werdende Plätze auf der Intensivpflegestation Die Plätze in der Intensivpflegestation im Spital Grabs sind voll besetzt. Eine Erweiterung ist aber nicht geplant. Zumal sich die Coronafallzahlen in der Region positiv entwickeln. Der Wahlkreis Werdenberg weist den zweittiefsten Wert des Kantons auf. Robert Kucera 23.04.2021, 15.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stabile Coronazahlen sorgen dafür, dass im Spital Grabs trotz hundertprozentiger Auslastung der Plätze auf der Intensivpflegestation keine Erweiterung in Betracht gezogen wird. Alex Spichale / BAD

Sieben von sieben Plätzen auf der Intensivpflegestation waren diese Woche im Spital Grabs besetzt. Zwei davon durch Covid-19-Patienten. Für das Spital ist dies aber kein Anlass zur Besorgnis, wie es auf Anfrage des W&O mitteilt: «Es kommt im laufenden Betrieb immer wieder vor, dass die Intensivstation voll ausgelastet ist.»

Doch was passiert, wenn die Anzahl der zu behandelnden Covid-19-Patienten im Werdenberg ansteigt? Die Pressestelle der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) hält fest: «Wenn die Intensivstation wieder auf zehn oder zwölf Betten erweitert werden müsste, müsste der OP-Betrieb eingeschränkt werden, da der Engpass bei Intensivstation-Kapazitäten nicht bei der Infrastruktur (Betten) zu erwarten ist, sondern beim Fachpersonal (Anästhesie, Intensivstation).»

Das Werdenberg entwickelt sich zum Musterschüler

Derzeit sei ein solches Szenario aber weder in Planung noch unmittelbar zu erwarten. «Die Coronazahlen sind seit Anfang April relativ stabil», teilt Andrea Bachmann von der SRRWS-Pressestelle mit und betont: «Aktuell gibt es keinen signifikanten Anstieg der Coronafälle in unseren Spitälern.» Und selbst wenn ein Anstieg erfolgen sollte, so ist zu vernehmen, ist die Spitalregion nach zwei Coronawellen betreffend Personal und Abläufen gut darauf vorbereitet.

Die von Andrea Bachmann angesprochenen stabilen Coronazahlen spiegelt auch die Statistik, welche die Staatskanzlei des Kantons St. Gallen am Freitag veröffentlicht hat. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Anzahl neuer Coronafälle im Kanton leicht steigend: von 147 Fällen pro 100 000 Einwohner auf deren 152. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass sich im Kanton in den letzten sieben Tagen 778 Personen neu angesteckt haben.

Eine ausgezeichnete Entwicklung hat der Wahlkreis Werdenberg gemacht. Anfang April war man noch jene Region mit den meisten Coronafällen pro 100 000 Einwohner. Nun weist man mit 109 Coronafällen pro 100 000 Einwohner nach dem Wahlkreis Toggenburg den zweittiefsten Wert im Kanton St. Gallen auf. Einen starken Anstieg im Vergleich zur Vorwoche erleben die Wahlkreise See-Gaster und Sarganserland.