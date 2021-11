Corona-Rekord in Liechtenstein: So viele neue Fälle wie noch nie

Corona 64 Personen innert 24 Stunden erkrankt - so viele neue Coronafälle wie noch nie in Liechtenstein Von Rekordzahlen im Pandemieherbst 2021 wird auch das Fürstentum Liechtenstein nicht verschont. 18.11.2021, 11.15 Uhr

Liechtenstein vermeldet innerhalb von 24 Stunden 64 neue Coronafälle. Daniel Schwendener

Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 3976 laborbestätigte Fälle. Innerhalb des letzten Tages wurden 64 zusätzliche Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert in der Pandemie bisher, wie dem Corona-Situationsbericht des Fürstentums zu entnehmen ist.

Der Schnitt der letzten sieben Tage liegt bei 33,9 neuen Fällen pro Tag. In den letzten 14 Tagen sind 924 Personen, in den letzten 7 Tagen 612 Personen jeweils hochgerechnet auf 100 000 Einwohner erkrankt.

Coronafälle im Werdenberg niedriger als in Liechtenstein

Die Zahlen im Werdenberg präsentierten sich vergleichsweise niedriger. In den letzten sieben Tagen, so ist den aktuellen Daten des Kantons zu entnehmen, wurden 169 neue Coronafälle gemeldet (Vorwoche 108). Im Schnitt sind dies 24 Fälle pro Tag. Hochgerechnet auf 100 000 Einwohner sind im Werdenberg in den letzten 14 Tagen 699 Personen, in den letzten 7 Tagen 426 Personen erkrankt.

In Liechtenstein traten bislang 61 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. Drei erkrankte Personen sind derzeit hospitalisiert. 3679 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen.