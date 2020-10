Corinne Sonderer und Michael Roth sind die grossen Abräumer an der Schafschau des Seveler Herbstmarkts Corona-Konform, aber vom Wetterglück wenig begünstig wurde am Samstag der dritte Herbstmarkt mit Produkten aus Sevelen durchgeführt. Zur gleichen Zeit und auf dem angrenzenden Areal zeigten die Mitglieder der Schafzuchtgenossenschaft Sevelen ihre Tiere. Adi Lippuner 11.10.2020, 17.00 Uhr

Michi Roth mit Mister Sevelen, dem zweijährigen WAS-Widder David. Corinne Sonderer mit Lenia, der Miss Sevelen. Die Toggenburger Gitzi warten auf ihre Bewertung. Am Stand der Familie Litscher gibt es Produkte vom Büffel. Auch der Schafnachwuchs ist auf dem Schauplatz. Karin und Edi Della Valle geniessen einen Schuck vom einheimischen Federweiss. Melchior Huber demonstriert seine Schmiedekunst am Herbstmarkt. Lachende Gesichter am Stand mit dem Seveler Bienenhonig. Die Schafe werden durch die Experten bewertet. Blick über die zur Schau aufgeführten Schafe mit den Widder im Vordergrund. Die Herde der Walliser Schwarznasen lässt sich vom nasskalten Wetter nicht aus der Ruhe bringen.

Ebenfalls am Samstagmorgen führte der Ziegenzuchtverein Burgerau-Erb die Gitzischau durch, wobei sich Martin Steingruber mit dem Toggenburger Gitzi Fee den Sieg holte. Für Ziegen, die im Frühjahr nicht an einer Schau waren, konnte eine Nachpunktierung durchgeführt werden.

Als grosser Abräumer bei den Schafen – zu sehen waren nebst dem Weissen Alpenschaf (WAS) auch Schwarz-Braune Bergschafe (SBS) und Walliser Schwarznasen (SN) – erwies sich einmal mehr Michael Roth und seine Partnerin Corinne Sonderer. Sie holten sich mit dem zweijährigen WAS David den Mistertitel, mit der ebenfalls zweijährigen Lenia die Auszeichnung Miss Sevelen und gewannen mit Lenia und ihrer Mutter Leandra auch den Mutter-Tochter-Wettbewerb. Damit holt sich der Präsident der Schafzuchtgenossenschaft bereits zum dritten Mal die höchste Auszeichnung bei der Mutter-Tochter-Ausmarchung.

Nuancen haben entschieden

Der Schafexperte Leonhard Dörig, Sevelen und der Experten-Anwärter Carlo Rizzi aus Luzein im Prättigau hatten bei der Schlussauswahl «die Qual der Wahl». «Es entscheiden Nuancen, einmal ist die obere Linie ausgeprägter, das Fundament entspricht mehr dem Zuchtziel oder die Fleischigkeit ist etwas besser,» so die Erklärungen. Besonders schwer taten sich die Experten bei der Ausmarchung von Mutter und Tochter. Leonhard Dörig:

«Es sind alles Tiere mit vielen Vorzügen aber auch kleineren Nachteilen und so haben wir die beiden Tiere ausgewählt, die gegenüber den anderen etwas weniger Nachteile haben.»

Erlebnis mit kulinarischen Höhepunkten

Der Bummel durch die mit grossem Abstand aufgebauten Marktstände erwies sich als ein Erlebnis mit kulinarischen Höhepunkten. Ob Äpfel vom Biohof, frisches Gemüse, Tee- und Sirup aus dem Berggebiet, Bienenhonig oder Käse und Würste: Die wegen des nasskalten Wetters spärlich vorhandene Kundschaft hatte die Qual der Wahl.

Während die Verkäufer teilweise mit den Windböen kämpfen mussten, konnten sich die Besucher, nach dem Einkaufsbummel, wieder in die warme Stube zurückziehen. Trotzdem gab es zufriedene Gesichter, sowohl bei den Verantwortlichen der Schaf- und Gitzischau als den Organisatoren des dritten Seveler Herbstmarktes. «Wir hätten uns besseres Wetter gewünscht, müssen uns aber mit den Gegebenheiten abfinden,» so der Tenor.