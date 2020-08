Clown GeGa und Comedy-Zauberer Magic Guga sorgten im OZ Grof in Buchs für Unterhaltung Am vergangenen Samstag fand in den Räumlichkeiten des Buchser Oberstufenzentrums Grof ein Kinoabend der besonderen Art statt. Es wurde auf die 68 Filmquiz-Szenen, welche Clown GeGa gedreht hat, zurückgeblickt. 21.08.2020, 05.00 Uhr

Sorgten im OZ Grof in Buchs für Unterhaltung: Clown GeGa und Comedy-Zauberer Magic Guga. Bild: PD

(pd) Wie in einem echten Kino fehlte es an nichts. Kinoeintritte, Apéro, Glace- und Popkornverkäufer in der Pause, alles war dabei. Die Gäste brachten ihren eigenen bequemen Stuhl, einen Liegestuhl, Sitzsack und sogar einen Strandkorb mit. Mit dem entsprechenden Abstand konnten so die Filmquiz-Szenen auf der Leinwand angeschaut werden und die Liveacts von Clown GeGa zwischendurch sorgten immer wieder für Stimmung.