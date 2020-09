Circus Knie kommt nun doch nicht nach Buchs Nachdem der Circus Knie kürzlich vermeldete, auf der verkürzten Tournee 2020 auch in Buchs die Zelte aufzuschlagen, wurde dieser Standort nun aus dem Programm gestrichen. 01.09.2020, 13.18 Uhr

In diesem Jahr wird der Circus Knie nicht nach Buchs kommen. Archiv W&O

(wo) Am kommenden Freitag findet in Bern die Premiere der diesjährigen Circus-Knie-Tournee statt, nach monatelangen Verzögerungen wegen der Coronapandemie. Danach sind folgende Spielorte bis Ende Dezember geplant: Bern, Aarau, Chur, Zürich, St.Gallen, Wil, Rapperswil, Zug und Luzern.



Buchs musste – entgegen der ersten Ankündigung – aus Kostengründen aus dem Tourneeplan gestrichen werden, schreibt der Circus in einer Mitteilung. Die aktuellen Bestimmungen rund um COVID19 erschweren die Planung des Circus KNIE deutlich. Die Familie Knie bittet deshalb für kurzfristige Änderungen um Verständnis und dankt allen Beteiligten für ihre Flexibilität, heisst es weiter.

Am Freitag findet in Bern die Premiere des diesjährigen Programms statt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Bereits gekaufte Tickets für die Gastspiele der «alten» Tournee können zurückgegeben werden.



Die Familie Knie hofft, dass man sich ab dem 4. September 2020 im Zirkus-Zelt in alter Frische und in bester Gesundheit trifft und sich den schönen und magischen Momenten der Manege widmen kann. Es haben alle den Applaus des Publikums vermisst und freuen sich umso mehr darauf, schreibt der Circus in der Mitteilung.