Christian Drapal und Yilmaz Boduk führen neu die Sitag AG Bei der Sitag AG mit Hauptsitz in Sennwald ist es zu einem Führungswechsel gekommen. 18.02.2020, 17.48 Uhr

Die zwei neuen Managing Directors der Sitag AG: Christian Drapal (links) und Yilmaz Boduk (rechts). Bild: PD

(pd) Bei der Sitag AG mit Hauptsitz in Sennwald ist es zu einem Führungswechsel gekommen. Per 1.Februar trat Toni Lee, bis dahin CEO der Sitag AG, in den Verwaltungsrat über und übergab die operativen Geschäfte an die zwei neuen Managing Directors Yilmaz Boduk und Christian Drapal. Das geht aus einer Medienmitteilung des Unternehmens hervor.

Nach 16 Jahren an der Spitze des Bürostuhl- und Büromöbelherstellers hat Toni Lee die Geschäftsleitung der Sitag AG in jüngere Hände übergeben. «Ich freue mich auf neue Herausforderungen im Verwaltungsrat und bin überzeugt, dass wir mit Yilmaz Boduk und Christian Drapal zwei kompetente Nachfolger gefunden haben. Ich wünsche ihnen viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Position», so Toni Lee zum Führungswechsel.

Den erfolgreichen Weg weitergehen

Yilmaz Boduk ist inzwischen seit über 30 Jahren in verschiedenen Bereichen für die Sitag AG tätig, unter anderem war er während 17 Jahren Gesamtvertriebsleiter. Seit 1.Februar ist er nun Geschäftsführer und zeichnet damit verantwortlich für sämtliche Belange in Verkauf, Marketing und Product Management. «Ich werde den von Toni Lee erfolgreichen Weg weitergehen und gemeinsam mit dem ganzen Team die Firma mit Engagement und Freude in die Zukunft führen», so Yilmaz Boduk bei der Stabsübergabe. Unterstützung im Managing Board erhält er dabei von Christian Drapal.

Christian Drapal hat nach seinem technisch ausgerichteten Hochschulstudium in verschiedenen grossen Unternehmen verantwortungsvolle Positionen innegehabt, darunter die Leitung der SwissOptic (Wuhan) Co., Ltd. in China sowie die Leitung der Produktion, Assembly bei der VAT Vakuumventile AG in Haag. In seiner neuen Position als Managing Director der Sitag AG leitet er die Bereiche Produktion, Rechnungswesen/IT, Beschaffung und Customer Service.

Aktuell sind 125 Mitarbeitende beschäftigt

Die Marke Sitag steht für Lifestyle und handwerkliche Präzision in bester Schweizer Qualität, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Aktuell sind 125 Mitarbeitende am Unternehmensstandort in Sennwald, den Flagship-Points in Bachenbülach und Nyon beschäftigt. Sitag ist ein Unternehmen der polnischen Nowy Styl Group. Die Nowy Styl Group ist einer der führenden Hersteller und Anbieter in Europa von Komplettlösungen für Büros und öffentliche Räume.