Gams Name des Monats: Der Chretzibach war einst ein Fischgewässer Er ist jedem Gamser bekannt und bezeichnet sowohl einen Bach und als auch einen Weiler. Hans Stricker 07.06.2021, 09.35 Uhr

Die Bezeichnung Chretzibach kommt in der Gemeinde Gams, am Hinderberg, zweifach vor. Zum einen als Name eines Baches, zum anderen als Bezeichnung eines Weilers nördlich vom Büel und südlich vom Wolfsagger, über dem Wiesland namens Bruedermäl. Das Fliessgewässer Chretzibach kommt aus dem Gebiet Chamm (östlich der Stoggweid) in südöstlicher Richtung herunter bis unter den gleichnamigen Weiler; unter Bruedermäl unterquert er die Wildhauserstrasse, wird von dort an Möslibächli genannt und ist fortan teils eingedolt; als Wettibach fliesst er schliesslich in den Dorfbach.

Droben im Weiler Chretzibach kreuzen sich seit alter Zeit die Wege, führen in alle Richtungen. Es ist augenscheinlich, dass der Name ursprünglich dem Bach galt und erst dann auf die an dessen Lauf liegende Siedlung übertragen wurde. Doch woher stammt der Bachname?

Capitalbuch von 1763: «… an den kretzenbach»

Im recht reichhaltigen Archiv der Ortsgemeinde Gams liegen mehrere Schriftquellen, in welchen wir den Namen Chretzibach antreffen. Zunächst zu nennen ist ein «Capitalbuch der Frühmesspfrund» aus dem Jahr 1763, wo sich auf Seite 20 der Eintrag findet: «… stosset […] fürsich an den kretzenbach». Damit ist sicher der Bach gemeint (nämlich als seitliche Begrenzung einer bestimmten Parzelle). Dann findet sich im «Zinsrodel der Pfarrpfrund» von 1778, auf Seite 8, der Name einer Person: «Joseph Keisser im Kretzen bach», und hier ist wieder offensichtlich vom Weiler die Rede. Auffällig ist, dass in beiden (und in weiteren) Nennungen im 18. Jh. die zweite Silbe des Namens nicht (wie heute) als «Chretzibach», sondern als «Chretzenbach» wiedergegeben wurde.

Es kann daher gut sein, dass der Übergang von Chretze(n)- zu Chretzi- eine ziemlich junge Erscheinung darstellt. Diese wurde wohl dadurch gefördert, dass der Sinn des Namenteils Chretzen- unterdessen dunkel geworden war. Da der Name im übrigen keine Rätsel aufgibt, beschränkt sich hier die Deutungsbemühung ganz auf dieses Wortelement.

Und dann Gretzenbach (Solothurn)?

Von Anfang an vermutete ich, der Name der Gemeinde Gretzenbach (Bezirk Olten, Kanton Solothurn) könnte mit unserem Bach- und Weilernamen identisch sein. Ich blätterte also nach: Im «Solothurnischen Namenbuch», Bd. 1 (Solothurn 2003), wird der Name auf den Seiten 326–330 abgehandelt. Die dort zitierten älteren Deutungen gehen meist aus von einem schweizerdeutschen Worttyp «Gretz» m. ‘junger, auch verkrüppelter Spross eines Baumes oder Strauches’, bzw. (im Wallis) «Gretze» f. ‘Rute, Gerte’ oder «Gretzi» ‘abgefallene oder abgehauene dürre Reiser von Bäumen oder Sträuchern; Reisig’. Daneben wurde auch ein alter Personenname Grazzo vorgeschlagen.

Zwei Namen gleicher Herkunft – aber neu gedeutet

Dass die Solothurner Kollegen von unserem (nicht weit herum bekannten) Gamser Chretzibach nichts wussten, diesen also nicht in ihre Überlegungen einbeziehen konnten, ist ihnen nicht zu verdenken. Umgekehrt war es für mich leicht, unseren Fall mit dem ungleich prominenteren solothurnischen Dorfnamen in Beziehung zu setzen.

Im Vergleich der beiden Fälle kam ich rasch zum Schluss, dass keiner der beiden erwähnten Erklärungsversuche glaubhaft war. Ein althochdeutscher Personenname Grazzo war im Werdenberg – mitten im altromanischen Raum (der gar keine althochdeutsche Sprachepoche gekannt hat) – zum vorneherein unwahrscheinlich. Und das schweizerdeutsche Wort «Gretze»? Leuchtet eine Erklärung unserer Namen als ‘Reisigbach, Gestrüppbach’ oder ähnlich ein? Nein, so würde man einen Bach doch kaum nennen.

Und doch sind wir mit dem Wort auf der richtigen Spur. Es hiess älter (etwa in Luzern) auch «Kritze(n)» oder «Chretze», und das bedeutete ‘Fischreuse’!

Reusen zum Fangen von Fischen (man kannte sie hier früher auch unter der Bezeichnung «das Fach») waren fassartige, oft aus Ruten geflochtene Korbbehälter mit ein bis zwei sich nach innen verengenden Trichtern als Öffnung, aus denen der Fisch, einmal drin, nicht mehr herausfand.

Fischreusen gab es auch im Werdenberg

Dass es Fischreusen auch im Werdenberg tatsächlich gab, lässt sich im «Werdenberger Jahrbuch» 2006 (Buchs 2005), S. 45–46, nachlesen, wo ich im Aufsätzchen «Der Landvogt in Verlegenheit», eine Episode aus dem Jahr 1569 wiedergebe, da zwei Landstreicher (und ihre «Wyber oder Dirnen») eben eine solche Reuse (dort als «Fach» bezeichnet) im Rhein geplündert hatten. Vermutlich bezeichneten «Fach» und «Chretze» auch bei uns unterschiedliche Arten von Fischreusen, so wie es anderwärts belegt ist. Dass auch in Bergbächen Fische gefangen wurden, weiss ich aus Augenzeugenberichten vom Grabser Berg.

Damit darf der Name Chretzibach als erklärt gelten, nämlich als ‘Bach, in dem Fischreusen ausgelegt wurden’. Zweifellos hängt das Wort «Chretze» f. ‘Reuse, Reusenkorb’ wiederum mit schweizerdeutsch «Chrääze» f. ‘aus Ruten geflochtener Rückentragkorb, Hutte’ zusammen, und beide gehören zu althochdeutsch «chrezzo» ‘Korb’. Auch deutsch «Kratten» m. ‘Trag-, Henkelkorb’ gehört zu dieser Wortsippe.

Hinweis

Zur Namenforschung im Werdenberg beachte man allgemein www.werdenberger-namenbuch.ch sowie die erhältliche gedruckte Ausgabe des Namenbuches. Zum Liechtensteiner Namenbuch (ebenfalls von Hans Stricker) siehe nun www.namenbuch.li.