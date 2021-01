Werdenberger Namenbuch Name des Monats: Chobel bedeutet in der älteren Mundart Felswand oder überhängender Fels Fünf Chobel gibt es allein im Raum Sennwald. Im Werdenberg kommt der Namentyp sonst nur noch einmal in Grabs vor. In der ganzen deutschen Schweiz gibt es 17 Chobel (Kobel). Hans Stricker 19.01.2021, 10.30 Uhr

Blick auf Sennwald und den Hohen Kasten; unter diesem, rechts vom schattigen Einschnitt, die Chobelwand; rechts hinter ihr das Gelloch («gelbe Loch»). Bild: Hans Stricker

Der Geländename «Chobel» («Kobel») findet sich in der deutschen Schweiz rund 17mal, hauptsächlich im Dreieck zwischen Uzwil, Berneck und Sennwald, vereinzelt auch in Flums, im Prättigau und in Arosa. Fünf Chobel (nebst vielen – teils ausgestorbenen – Zusammensetzungen) gibt es allein im Raum Sennwald (wir unterscheiden sie hier mittels Ziffern).

• Chobel 1: Steile Wildheuwiesen in den Saxer Usseren Höberg, nördlich über Chobelwand1 und Chobelwald1. Hierher beziehen sich †Chobelbach, Chobelbrünneli, Chobelgang, †Chobelhütte, Chobelrengg, Chobelschlatt, Chobelsess, †Chobelstein, Chobelwald1, Chobelwand.

• Chobel 2: Gebiet mit grosser Felswand (der Chobelwand) am Frümsner Berg, nördlich vom Breitläuibach. Hierher gehören Chobelbach, †Chobelloch, Chobelrangg, †Chobelsteinen, Chobelstumpen, Chobeltrüchni, Chobelwald, Chobel- wand, †Chobelwegli.

• Chobel 3: Wiesland am untersten Sennwalder Berg, nordwestlich vom Lögert, zwischen Chobelbach und Mülbach, ob dem Grüt, unter der Felswand, die heute Langwändli heisst. Hierher auch Chobelbach, Chobelegete, †Chobelegg.

• Chobel 4: Steiler Wald am hinteren Sennwalder Berg, mit auffälliger Felshöhle (dem Gelloch), im Südosten der Alp Rohr. Hierher auch Chobelbödeli, Chobelwand.

• Chöbeli: Waldgebiet am Frümsner Berg, östlich von Chobel und Chobelwand. Hierher auch Chöbelibach, Chöbeligrind, Chöbeliris. – Der Hausname «s Chöbelis» (am Schlussbach, Grabser Berg) gehört nicht in diesen Zusammenhang; er geht auf einen Jakob (Rufform Chob, Chöbeli) zurück.

Ausserhalb der Gemeinde Sennwald kommt der Namentyp in Werdenberg nur noch in Grabs vor: In der Alp Gamperfin, «in Chüplen» (steiler Bergwald mit horizontalen Felswändchen, am östlichen Abfall von Neuenalp zur Felswand genannt Stein).

Hier ist an die Stelle von Chobel eine Lautform Chubel (Mehrzahl «in [den] Chüplen») getreten. Sie taucht weiter auch im Namen «Kübla» in Frastanz auf. Doch zurück nach Sennwald: Auffällig die Namen Lobchobel (teils felsiges Waldgebiet am unteren Sennwalder Berg, westlich der Littenwand) und Geiss-Chobel (Weide in der Frümsner Alp), denn sie beziehen sich nicht auf einen der «Chobel»-Orte, sondern in ihnen ist «Chobel» noch Sachwort, wurde also noch verstanden, als diese Namen gebildet wurden.

Tatsächlich bedeutete Chobel in der älteren Mundart ‘Felswand’, ‘überhängender Fels’. Man beachte oben in den Ortsbeschreibungen, wie oft bei den Chobel-Orten Felswände vorkommen! Von der Sache her ist die Beziehung zwischen einem überhängenden Felsen und einer Lagerstätte, einem Tiernest an geschützter Stelle, leicht einzusehen. «Chobel» beruht unmittelbar auf lateinisch cubulum ‘Lagerstätte (von Tieren)’ (dieses aus dem Verb cubare ‘liegen, ruhen’).

Lat. cubulum ging aber auch ins Romanische ein, nämlich als «cuvel» ‘Höhle, Unterschlupf’. Diese Variante finden wir wieder in den Namen Gufel, Gufels und Gufaluns (Wartau). Zur gleichen Familie gehören Gaflei (Triesenberg) und auch Flei(spitz) (Gams), ebenso Flusa (Sevelen) und Guflina (Triesenberg).

Wir sehen, dass bei uns ein Lehnwort sogar von zwei Seiten herkommen konnte – als Namenüberbleibsel aus dem Romanischen (Gufel) und als alemannische Wortübernahme (Chobel). Werdenberg ist eben eine Übergangszone zwischen alemannischer und romanischer Sprachwelt.

Zur Namenforschung im Werdenberg beachte man allgemein www.werdenberger-namenbuch.ch sowie die erhältliche gedruckte Ausgabe des Namenbuches.