Chauffeur im Ehrenamt: Die Fahrerinnen und Fahrer des Vereins «Tixi» absolvieren in der W&O-Region täglich bis zu neunzig Fahrten Seit fast 20 Jahren setzt sich der Verein Tixi Sarganserland und Werdenberg für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein. Während der Coronapandemie stand der Verein vor neuen Herausforderungen. Michael Kyburz 30.07.2020, 10.24 Uhr

Ernst Tinner ist Fahrer eines der sieben Tixi-Fahrzeuge des Vereins Tixi Sarganserland und Werdenberg. Michael Kyburz

Es ist Montagmorgen. Ernst Tinner, Pensionär und ehrenamtlicher Fahrer beim Verein Tixi, bereitet sich in der Tiefgarage Fährhütte in Trübbach auf seine Tour vor. Die Liste mit seinen heutigen Fahrgästen hält er bereits in der Hand und inspiziert das Tixi-Fahrzeug. Das ist dem ehemaligen Bankangestellten wichtig:

«Ich kontrolliere die Fahrzeuge vor jeder Schicht.»

Die Ausstattung ist komplett und der Kilometerstand eingetragen. Ernst Tinner ist bereit für seinen ersten Fahrgast. Bis zum Mittag stehen vier Fahrgäste aus dem Raum Sarganserland auf der Liste. Tinner schätzt die Abwechslung:

Alle Fahrzeuge des «Tixi» sind rollstuhlgerecht. PD

«Wir erhalten nicht immer die gleichen Touren zugeteilt, an einem Tag fahre ich in Buchs und an einem anderen im Wartau.»

Fahrer absolvieren täglich bis zu 90 Fahrten

Dem Verein Tixi Sarganserland und Werdenberg stehen rund 50 Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung. Mit sieben Tixi-Fahrzeugen und 12 privaten Fahrzeugen absolvieren die Chauffeure rund 90 Fahrten am Tag und das sieben Tage in der Woche. Turi Tomasi, Verantwortlicher für die Fahrerbetreuung des Tixi Vereins ist stolz auf die Leistung der Fahrer:

«Mit dieser Dienstleistung ermöglichen wir Menschen mit eingeschränkter Mobilität etwas mehr Freiheiten.»

Turi Tomasi PD

Das «Tixi» bringt die Gäste zum Arzt, in die Therapie, zum Arbeitsplatz oder einfach zum Einkaufen. Einzige Bedingung für die Fahrt ist, dass sich Start- oder Zielort in den Regionen Sarganserland und Werdenberg befinden muss. «Ich hatte auch schon Fahrten nach Basel und wieder zurück», berichtet Tomasi. Solche Fahrten sprengen dann die sonst übliche Schichtdauer von einem halben Tag. Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer können jedoch ihre Einsätze und die Schichtlänge frei bestimmen.

Plötzlich entfiel ein Grossteil der Fahrer

«Die Coronakrise stellte auch uns vor grosse Herausforderungen», berichtet Turi Tomasi. Zwar sank die Nachfrage für Fahrten, da Stiftungen wie das Lukashaus und Arwole geschlossen wurden. Doch der Verein hatte weitere Sorgen:

«Plötzlich konnten wir 90 Prozent unserer Fahrer nicht mehr einsetzen, da diese altersbedingt zu den Risikogruppen zählten.»

Lediglich vier Ehrenamtliche durften fahren. Unterstützung kam vom Zivilschutz aus dem Sarganserland und dem Werdenberg. Neben den Helfern, die ganztags fuhren, stellte der Zivilschutz auch Busse zur Verfügung, um die Zeit zu überbrücken. «Wir sind sehr dankbar für die rasche und unkomplizierte Hilfestellung des Zivilschutzes», sagt Tomasi.

Ernst Tinner fährt seit einem Jahr ehrenamtlich für das «Tixi». Michael Kyburz

Seit den Lockerungen der Massnahmen dürfen nun auch die über 65-jährigen Fahrer wieder Gäste transportieren. «Wir haben strenge Hygienemassnahmen», sagt Ernst Tinner, der von März bis Anfang Juli keine Fahrten absolviert hat. In jedem Tixi-Fahrzeug sind Vorder- und Rücksitz mit einer Kunststoffwand abgetrennt. Wenn ein Fahrgast vorne einsteigen muss, müssen Fahrer und Gast Masken tragen. Auch beim Einladen der Gäste muss der Fahrer eine Maske tragen. Nach jeder Fahrt werden die wesentlichen Kontaktflächen im Fahrzeug desinfiziert.

Der Verein ist immer auf der Suche nach neuen Fahrern

Momentan hat der Verein keinen Fahrermangel. Turi Tomasi kennt diese Situation und weiss was folgen wird:

«In den Sommermonaten haben wir immer genügend Fahrer, sobald die Ferien vorbei sind, werden die Fahrten wieder zunehmen.»

Deswegen ist der Verein immer auf der Suche nach geeigneten Fahrern. «Für uns ist ein sicherer und vorausschauender Fahrstil das Wichtigste», erklärt Tomasi. Jeder angehende Fahrer müsse selber in einem Rollstuhl mitfahren, damit er ein Gefühl dafür bekomme, wie es sich als Fahrgast anfühle, erklärt Tomasi. Neben der Einführung in den Verein und in den Umgang mit den Fahrzeugen werden stetig Weiterbildungen angeboten.

Anmeldungen für neue Fahrer werden unter Tel. 081 599 17 53 angenommen. Weitere Informationen zum Verein unter: www.tixi-sarganserland-werdenberg.ch