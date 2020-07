«Carmen» fordert alle Akteure, und Corona macht das Proben und die Aufführungen im August noch anspruchsvoller Bei den Proben für die Freiluft-Oper am Werdenbergersee heisst es bei den Schloss-Festspielen Werdenberg: Das Corona-Schutzkonzept ist Pflicht. Ein Einblick in die etwas speziellen Proben der Crew der Schlossfestspiele Werdenberg in der Lokremise im werdenbergischen Buchs. Hansruedi Rohrer 13.07.2020, 05.00 Uhr

Mit Corona-Abstand: Die Probengruppe der Solistinnen und Solisten zeigt sich mit Pianist, musikalischem Leiter und Regie. Bild: Hansruedi Rohrer

Bizets Oper ist eigentlich ein Stück über zwei Personen und deren gegenseitiges Liebesleben, um Sehnsucht und Ablehnung, um unterschiedliche soziale Schichten und um Militärwelt, Zigeuner und Schmuggler. Die Oper stellt hohe Anforderungen an die Mitwirkenden. Das weiss das ganze Team um Regisseur Kuno Bont.

Regisseur Kuno Bont: «Wir mussten uns einiges einfallen lassen»

Täglich werden Proben in der Lokremise durchgeführt. Sie sind mit musikalischen und szenischen Aufführungen gemischt und finden von 10 bis 16 Uhr statt. Die Proben in der Coronazeit seien schwierig, sagt Kuno Bont.

«Wir mussten uns einiges einfallen lassen, um die Distanz zwischen den Personen einzuhalten.»

Umso mehr freut sich der Regisseur auf die reizvolle Bühne am See. Am 27. Juli findet am Aufführungsort eine Probe statt, verrät er weiter.

Szenen werden intensiv durchgespielt

Die Oper Carmen fordert. Deshalb werden Szenen immer wieder neu angesetzt und wiederholt. Die Profis der Crew sind sich das gewohnt und agieren perfekt. Ansonsten stehen Regisseur Kuno Bont und Regie- assistentin Annina Giovanoli zur Seite und liefern wenn nötig ihre Anweisungen und Tipps. «Es ist ein spannendes Stück», sagt Kuno Bont. Als Filmregisseur sieht er die Sache etwas anders an.

Dirigent William Maxfield (rechts) diskutiert mit Kuno Bont (Regie). Bild: Hansruedi Rohrer

Nebst Szenen, in denen sich die Sängerinnen und Spielerinnen bewegen müssen, gibt es auch ruhige Augenblicke. Die Regie ist froh, dass alle Mitwirkenden hier sind und niemand coronabedingt ausfällt. In der jetzigen Situation seien die Bewegungen der Sängerinnen und Sänger auf der Bühne coronagerecht angeordnet. Mit einer besonderen Überraschung wartet Kuno Bont mit einem Kinderauftritt in dieser Oper auf. Zu erleben ist das ab 8. August von der gedeckten Tribüne am Werdenbergersee aus.

Aufführungstermine im August Die Aufführungen der Oper «Carmen» beginnen jeweils um 20.00 Uhr beim Werdenbergersee in Buchs SG. Die Daten: Samstag, 8.August; Sonntag, 9.August; Dienstag, 11.August; Mittwoch, 12.August; Freitag, 14.August; Samstag, 15.August; Montag, 17.August; Dienstag, 18.August; Freitag, 21.August; Samstag, 22.August. Ticketverkauf: www.carmen20.ch und Tourist-Info Werdenberg

Anspruchsvoll sind auch Massenszenen

Speziell grosse Massenszenen, welche in dieser Oper rund um die temperamentvolle Carmen und deren Leben vorkommen, sind aktuell entsprechend anspruchsvoll zu proben. Die Distanzregeln gelten auch hier.

Bei den Proben und Aufführungen gilt das Motto «physische Distanz und emotionale Nähe». Bild: Hansruedi Rohrer

Kuno Bont hat dazu ein Motto geschaffen: «physische Distanz und emotionale Nähe». So kommen in der Massenszene in der Buchser Lokremise als Probelokal nacheinander nur zwei, drei Akteure zusammen – mit der nötigen Distanz. Beim Spiel in der Probe und auf der Bühne sollen immer die gleichen Positionen und Wege benützt werden.

Es gelten strenge Vorsichtsmassnahmen in der Lokremise. Selbst ein elektronisches Fiebermessgerät steht bei der Eingangstüre bereit. Die Oper wird übrigens französisch gesungen und mit deutsch gesprochenen Zwischenszenen gespielt.