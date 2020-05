Der Buuramart in Grabs startet demnächst in die 25. Marktsaison

Am Samstag, den 6. Juni, feiert der Verein Werdenberger Buuramart bereits seine 25. Marktsaison. Immer am ersten Samstag im Monat von Juni bis Dezember, bieten die Marktfahrer ihre Produkte aus Haus, Garten und Hof auf dem Marktplatz Grabs zum Verkauf an.