Bürgerversammlungen 2021 Basisdemokratie trotz Corona hochhalten: In Sevelen und Wildhaus-Alt St. Johann finden Bürgerversammlungen statt Die Pandemie führt dazu, dass die Stadt Buchs und die Gemeinden Wartau, Grabs, Gams und Sennwald per Brief statt per Hand abstimmen lassen – wenn auch schweren Herzens. Sie würden eigentlich eine Bürgerversammlung vorziehen. Heini Schwendener 09.02.2021, 13.55 Uhr

Bürgerversammlung im November 2020 in Buchs: Mit Bändern abgesperrte Stühle trugen dazu bei, dass die Abstandsregel eingehalten wurde. 184 Leute besuchten die Bürgerversammlung. Bild: Heini Schwendener

Just vor der Saison der Bürgerversammlungen erreichte im Frühling 2020 die Coronapandemie unser Land. Den Gemeinden mussten während des Lockdowns die Bürgerversammlungen absagen. Abgestimmt wurde an der Urne – mit dem Segen des Kantons und im Wissen darum, dass damit der demokratische Prozess gewisse Einschränkungen erfuhr.

Ein Jahr später droht den Bürgerversammlungen wegen Corona das gleiche Schicksal. Diesmal allerdings erlauben im Moment die Vorgaben des Bundesrates, dass Bürgerversammlungen unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen physisch durchgeführt werden.

Erfahrungen in Buchs, Sevelen und Wildhaus-Alt St. Johann

Das bedeutet insbesondere Handhygiene, Maskenpflicht und das Einhalten der Abstandsregeln im Saal, in dem eine Bürgerversammlung stattfindet. Drei Gemeinden im W&O-Gebiet haben im vergangenen Jahr erste Erfahrungen mit Corona-Bürgerversammlungen gemacht. In Buchs, Sevelen und Wildhaus-Alt St. Johann fanden Ende November die Bürgerversammlungen zum Budget 2021 statt. Zwar war der Aufwand wegen der Coronamassnahmen grösser, aber die Veranstaltungen gingen problemlos über die Bühne.

In Sevelen gab es sogar vereinzelt Lob für die Behörden, weil offenbar Bürgerinnen und Bürger die physische Präsenz an einer Bürgerversammlung einer brieflichen Abstimmung vorziehen. Auch wegen der guten Erfahrungen Ende 2020 wird der Seveler Gemeinderat im Frühling wieder zu einer Bürgerversammlung einladen, und zwar am 23. März.

Stadt Buchs verzichtet diesmal auf Bürgerversammlung

In den Gemeinden Wartau, Grabs, Gams und Sennwald haben die Behörden entschieden, auf eine Bürgerversammlung zu verzichten und stattdessen Urnenabstimmungen durchzuführen. In diesen Gemeinden, die keine Budgetbürgerversammlung haben, wird den Stimmberechtigten neben der Rechnung 2020 auch das Budget 2021 zur Annahme unterbreitet. Die Stadt Buchs verzichtet diesmal auf eine Bürgerversammlung.

Silvano Moeckli: «Es ist Zeit für ein Upgrade»

Der Politikwissenschafter Silvano Moeckli hat im «Toggenburger» gesagt: «Es ist Zeit für ein Upgrade der Versammlungsdemokratie.» Diese wird in der Schweiz noch in 80 Prozent der Gemeinden gepflegt und hat durchaus ihre Vorteile: Das «Staatsvolk» werde sichtbar und stehe der Regierung Auge in Auge gegenüber, es könne diskutiert werden und Gegenanträge seien möglich. Moeckli sagt: «Das Staatswesen und die Verantwortung, die man dafür trägt, sind sicht- und spürbar.» Die Versammlungsdemokratie habe aber auch Nachteile: Etliche Stimmberechtigte könnten daran nicht teilnehmen (Arbeit, Abwesenheit usw.) und das Stimmgeheimnis sei nicht gewahrt.

Moeckli plädiert für einen Mittelweg, eine zweistufige Beratung der Geschäfte. Er schlägt vor, eine Bürgerversammlung durchzuführen, an der Themen diskutiert und Anträge gestellt werden können. Die rechtskräftigen Entscheide würden aber mit einer brieflichen Urnenabstimmung gefällt. So nutze man die Vorteile der beiden Systeme. Der direkte Austausch zwischen Bürgerschaft und den Politikern/Behörden sei weiter möglich, die Entscheide der Bürgerschaft seien aber wegen der höheren Stimmbeteiligung an Urnenabstimmungen breiter abgestützt. (mb/she)



Anders Wildhaus-Alt St. Johann: In der Obertoggenburger Gemeinde wird erneut eine Corona-Bürgerversammlung stattfinden. Die Gemeinden, die eine Urnenabstimmung durchführen, sind auch diesmal auf der sicheren Seite. Die St. Galler Regierung hat nämlich eine dringliche Verordnung eröffnet, die den Gemeinden die Möglichkeit gibt, die aktuellen Geschäfte an einer Bürgerversammlung oder mit einer Urnenabstimmung zu beschliessen.



Wildhaus-Alt St. Johann hält an Bürgerversammlung fest

Rolf Züllig, Wildhaus-Alt St. Johann.

Der Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St. Johann, Rolf Züllig, sagt:

«Eine Bürgerversammlung ist wohl der urdemokratischste Prozess.»

Sie biete viel mehr als eine Urnenabstimmung. Mit einem guten Schutzkonzept könne dieser Dialog zwischen Bürgerschaft und Gemeinderat trotz Corona am 8. April sicher für alle durchgeführt werden, sagt Züllig. Entsprechende Erfahrungen hat die Gemeinde an der Bürgerversammlung im November gesammelt. Die Sicherheit der Teilnehmenden ist gewährleistet

Eduard Neuhaus, Sevelen. Bild: Sarto Photography

Das gilt auch für Sevelen. «Der Austausch mit der Bevölkerung ist uns sehr wichtig», sagt Gemeindepräsident Eduard Neuhaus. Darum wurde entschieden, am 23. März die Bürgerversammlung durzuführen. Die Traktanden sind auf die Rechnung 2020 und die Beschlussfassung über den Namen für das neue Betreuungs- und Pflegezentrum beschränkt. Die Informationen über das Drei-Könige-Areal werden auf später verschoben, in der Hoffnung, dass dann wieder «normale» Veranstaltungen mit mehreren Leuten möglich sind. Neuhaus betont:

«Unsere Verwaltung organisiert die Bürgerversammlung generalstabsmässig.»

Die Sicherheit aller Teilnehmenden sei gewährleistet.

Buchs: Mutierte Viren als neue Ausgangslage

Daniel Gut, Buchs.

Auch Buchs hatte in November 2020 die Budget-Bürgerversammlung durchgeführt. Diesmal jedoch verzichte die Stadt aufgrund der aktuellen Coronalage mit den mutierten Viren auf die Durchführung der Bürgerversammlung, sagt Stadtpräsident Daniel Gut. Im Gegensatz zur Situation im November sei kein Thema ersichtlich, welches vertieft diskutiert werden müsste. Somit wird am 9. Mai an der Urne über die Jahresrechnung der Stadt sowie des Elektrizitäts- und Wasserwerks abgestimmt.

Bertrand Hug, Sennwald.

Bertrand Hug hätte gerne seine erste Bürgerversammlung als Sennwalder Gemeindepräsident geleitet. Man habe sogar wegen der Saalgrössen eine Videoübertragung ins Auge gefasst, um den Coronaauflagen gerecht zu werden, dies aber letztlich verworfen. Weil keine umstrittenen Geschäfte anstünden, sei die Urnenabstimmung in dieser speziellen Situation ein gangbarer Weg.

Andreas Bernold, Wartau.

Auch Andreas Bernold hätte gerne seine erste Bürgerversammlung geleitet. Der Gemeindepräsident von Wartau betont ebenfalls, dass keine ausserordentlichen Investitionen und Anträge anstehen. Auch die Raumfrage wäre bei einer Corona-Bürgerversammlung schwierig gewesen, so Bernold. Darum habe der Gemeinderat beschlossen, auch aus Gründen des Gesundheitsschutzes, eine Urnenabstimmung durchzuführen.

Niemand von der Versammlung ausschliessen

Niklaus Lippuner, Grabs.

Gleich argumentiert der Grabser Gemeindepräsident Niklaus Lippuner. Man wolle Risikogruppen und Leute, die Angst vor der Teilnahme hätten, nicht ausschliessen. Auch Lippuner betont, dass nur über die Rechnung 2020 und das Budget 2021 abgestimmt werde und es keine Gutachten und Anträge für besondere Investitionen gebe. Somit habe sich der Rat für die Durchführung einer Urnenabstimmung entschieden.

Fredy Schöb, Gams.

Der Gamser Gemeindepräsident Fredy Schöb begründet den Entscheid der Behörden, per Brief statt per Hand über Rechnung und Budget abstimmen zu lassen, wiefolgt:

«Wir wollen niemand von der Bürgerversammlung ausschliessen.»

Natürlich könne eine Urnenabstimmung nicht in jedem Fall eine Bürgerversammlung ersetzen, sagt Schöb. «Aber das Resultat einer Urnenabstimmung ist wegen der höheren Stimmbeteiligung breiter abstützt.»