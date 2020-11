Bürgerversammlung mit Schutzmasken: Defizit-Budget der Gemeinde Sevelen wurde gutgeheissen – Casa Sevellun wird wohl umbenannt

Fragen & antworten

Warum macht die Gemeinde Sevelen ein Defizit von 4,3 Millionen Franken? Fünf Fragen und Antworten zum Budget 2021

Am 24. November stimmen die Seveler in der Sporthalle Gadretsch über das Gemeindebudget ab. Darin vorgesehen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 17,4 Mio. Franken.