Gian Ehrenzeller ist Fotograf bei Keystone-SDA und lebt in Valens

Buchs/Valens «Ich mag es, wenn Bilder ein bisschen skurril wirken»: Die Fotos des Ostschweizer Fotografen Gian Ehrenzeller werden weltweit publiziert Gian Ehrenzeller ist Fotograf bei Keystone-SDA und lebt seit letztem Dezember in Valens. Der gebürtige Buchser schiesst Bilder vom gesellschaftlichen, sportlichen, politischen und kulturellen Geschehen – mit einem Foto von Donald Trump am WEF hat er es gar schon auf die Titelseite der «New York Times» geschafft. Patricia Hobi 22.05.2021, 05.00 Uhr

Für einmal nicht hinter, sondern vor der Kamera: Gian Ehrenzeller sitzt vor dem Stall neben seinem Haus in Valens und weiss genau, wie das Posieren vor der Linse funktioniert. Bild: Patricia Hobi

Gian Ehrenzeller/Keystone – ein Bildnachweis, der im W&O unter manch einem Foto steht. Gian Ehrenzeller ist Fotograf für die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA und im Sarganserland wohnhaft. Nachdem der gebürtige Buchser während mehrerer Jahre in einer Wohngemeinschaft in Sargans gelebt hat, wohnt er seit letztem Dezember gemeinsam mit seiner Freundin, der ehemaligen Spitzenlangläuferin Christa Jäger, in Valens.

Schon immer war es sein Traum, irgendwann einmal in einem Bergdorf zu leben. Es scheint, als habe er mit der Taminatalerin den Sechser im Lotto gewonnen. Die beiden verstehen sich prächtig und geniessen es, gemeinsam Zeit zu verbringen.

Das Taminatal als Fotomodell

Valens und das Taminatal haben für den 33-Jährigen sowieso viel zu bieten. Der Pressefotograf liebt die Berge und treibt gerne Sport in der Natur – unter anderem Biken, Skitouren und Rennvelofahren. Im vergangenen Winter brachte ihm Christa zudem das Langlaufen bei.

Auch jobtechnisch konnte er von den Vorteilen des Bergdorfes profitieren. Die Winterbilder, die er unter anderem im 900 Meter über Meer gelegenen Ort geknipst hatte, stiessen in den Medien auf Anklang: Entstanden im Januar, als die Rekordmengen an Schnee gefallen sind, wurden seine Fotos national und international publiziert. Die Fotos zeigen die Schneemengen auf vielseitige Weise: Auf einem ist eine Person zu sehen, die im tiefen Schnee eine Tanne hinter sich her schleift. Oder Kindergartenkinder, die auf Schlitten durch die Strassen gezogen werden.

Seine Rekordschnee-Bilder wurden in vielen Zeitungen und auf Online-Portalen verwendet. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

In diesem Zusammenhang verrät Ehrenzeller einen «Insider» der Key-stone-SDA-Fotografen: Immer, wenn viel Schnee fällt, versuchen die Fotografen, Bilder von Kühen im Schnee zu finden. Auch da entpuppte sich sein neuer Wohnort als Volltreffer: Im Taminatal wurde er schnell fündig und konnte in St.Margrethenberg einige Kühe-im-Schnee-Fotos schiessen.

Vom Schreiber zum Fotografen

Ursprünglich hat sich Ehrenzeller zum Journalisten ausbilden lassen: Nach der KV-Lehre in Buchs war er einige Jahre bei der Lokalzeitung «Werdenberger & Obertoggenburger» angestellt und hatte in dieser Zeit die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum in Luzern absolviert. Doch der (Text-)Journalismus konnte ihn nicht festhalten. 2013, nach vier Jahren beim W&O, hatte er genug, bewarb sich blind für ein Praktikum als Pressefotograf bei Keystone-SDA und wurde angenommen – auch wenn er damals noch nicht viel Erfahrung in der Bildberichterstattung hatte. «Aber wie es scheint, hat es den Vorsitzenden gefallen, dass ich eine journalistische Ausbildung absolviert habe», so Ehrenzeller zurückblickend.

Zwischenzeitlich hat der Fotograf sich seinen ganz eigenen Stil angeeignet. Im Idealfall sollte das Bild informativ und lustig sein.

«Es kann auch einfach schön sein, aber ich mag es, wenn es dazu noch ein bisschen skurril wirkt.»

Als Beispiel nennt er die Aufnahme eines Silvesterchlauses im Appenzellerland, der mit seinem schweren Kopfschmuck bei windigem Wetter durch die Gegend schwankt. In der Aufnahme seien die News zu erkennen, sie habe aber auch etwas Besonderes und Witziges an sich.

Ein Silvesterchlaus hält seine Haube fest bei starkem Wind. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Sportereignisse, Veranstaltungen, Unglücksorte und Katastrophen

Gian Ehrenzeller arbeitet hauptsächlich im Homeoffice und ist selten im Hauptsitz in Bern. Das war schon vor der Pandemie so. Verantwortlich für die Regionen Ostschweiz und Graubünden, gehören lange Fahrstrecken zu seinem Arbeitsalltag. Es gefällt ihm, oft unterwegs und draussen zu sein. Ausser, wenn es regnet und schneit – das sei zum Fotografieren mühsam.

Dieses «Fussballballett» hielt Gian Ehrenzeller beim Spiel zwischen St.Gallen und Vaduz im vergangenen April fest. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Im Rahmen seines vielseitigen Tätigkeitsbereichs knipst er an Eishockey- und Fussballmatches, ist vor Ort, wenn besondere Veranstaltungen stattfinden, oder macht sich an die Unglücksorte auf, wenn sich Katastrophen ereignet haben. Ehrenzeller ist gesprächig, offen und nimmt kein Blatt vor den Mund.

«Ich bin froh, kein Spartenfotograf zu sein. Das ist schon sehr repetitiv.»

Er schätzt die Vielseitigkeit und die Freiheiten, die der Job bei Keystone-SDA mit sich bringt.

Nebst dem Schönen und Erfüllenden habe das Fotografieren auch etwas Sinnliches und Emotionales an sich. Anspruchsvolle und sich wiederholende Aufgaben gehören dazu, und nicht immer gelingt das optimale Bild. «Zum Beispiel bei einem Skirennen oder den Olympischen Spielen bin ich noch immer nervös.» Denn, wenn die Skifahrerinnen und -fahrer vorbei sind, sind sie vorbei.

Vom Schlafen auf dem Fürggli und Fotografieren auf dem Töff

Das Fotografieren des «Schafübergangs» unter dem Falknis gehört zu seinen liebsten Aufgaben. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Frage, was die Highlights und Lieblingsbilder seiner bisherigen Karriere sind, bringt ihn zum Überlegen – so viel Interessantes und Eindrückliches gibt es zu erzählen. Er erwähnt die Skitour mit Freundin Christa Jäger, auf welcher ein sehr stimmungsvolles Bild entstanden ist, das in verschiedenen Medien publiziert wurde. Auch das Dokumentieren des «Schafübergangs» unter dem Falknis, der jeweils im Sommer stattfindet, gehört zu seinen liebsten Aufgaben. Dafür hat er einmal auf dem Fläscher Fürggli auf über 2200 Meter über Meer übernachtet – ein Traum für den leidenschaftlichen Berggänger.

Zwar nicht zu den Lieblingsbildern gehörend, aber dennoch für ein besonderes Ereignis in seiner Karriere hat ein Foto von Donald Trump am WEF gesorgt, das am 27. Januar 2018 die Titelseite der «New York Times» zierte.

Mit einem Foto von Donald Trump am WEF hat es Gian Ehrenzeller auf die Titelseite der «New York Times» geschafft.

Im sportlichen Bereich zählt die Tour de Suisse zu den Höhepunkten. Auf einem Töff, mit der Kamera in der Hand, inmitten der Radfahrer und Mannschaftswagen – das bedeutet Action pur. Gerade bei Alpenetappen können so aussergewöhnliche Bilder entstehen. «Meine besten Erlebnisse bisher hatte ich sowieso oft in den Bergen», so der Naturliebhaber.

«Allgemein spielen sich viele der schönsten Dinge meines Lebens in den Bergen ab.»

Fotografieren an der Tour de Suisse zählt zu den Höhepunkten. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Drei Podestplätze bei den Swiss Press Awards

In den letzten Jahren hat Ehrenzeller bei den Swiss Press Awards drei Podestplätze geholt: Im Jahr 2017 den zweiten Platz für ein Bild des schmalen Kunstschneebandes in Savognin im Zusammenhang mit den immer schneeärmeren Wintern. 2020 Platz 3 für das Foto von Klimaaktivistin Greta Thunberg und Politikerin Christine Lagarde am WEF. Sein jüngster Triumph ist der diesjährige zweite Platz in der Kategorie Sport mit einem Bild des Radprofis Stefan Küng bei einem virtuellen Radrennen.

Mit diesem Foto des Schweizer Radprofis Stefan Küng gewann Ehrenzeller einen Preis beim Swiss Press Award. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Natürlich würde er gerne einmal den ersten Platz gewinnen. Grundsätzlich sei ein Preis aber, egal, ob es nun der erste oder dritte Platz ist, eine schöne Rückmeldung und ein Zeichen dafür, dass man seine Sache gut mache. Unter Pressefotografen gehe es zudem mehr um die Qualität aller Bilder als ums Absahnen möglichst vieler Preise.

Ein Blick in die berufliche Zukunft

Wie steht es um seine berufliche Zukunft? Zurzeit kann sich Ehrenzeller keinen Job vorstellen, den er lieber machen würde.

«Es gibt viele Aufgaben, die mir gefallen, und ich kann etwas produzieren, das auch anderen Freude bereitet und womöglich auch noch wichtig ist.»

Es sei ein Privileg, wenn man das machen könne, was einem Spass macht. Was bedeutet, dass wir uns weiterhin auf eindrückliche, lustige, skurrile und geschichtenerzählende Bilder von Gian Ehrenzeller freuen dürfen – der es mit Bildern immer wieder schafft, das Geschehen der Schweiz in die grosse weite Welt zu tragen.