Doris Röckle-Vetsch publiziert «Der Wagemut der Burgtochter»

«Der Wagemut der Burgtochter» erzählt von einer mutigen jungen Edelfrau, ei­nem Mönch in Not und geheimnisvollen klerikalen Schätzen. Schauplatz der Geschichte ist die Burg Gutenberg in Liechtenstein im Jahr 1499: Ihr neues Zuhause erweist sich für die junge Praxedis von Montani eher als trostloses Gefängnis. Ihr Mann zeigt kein Interesse an ihr, dafür lässt die Schwiegermutter keine Gelegenheit aus, Praxedis in ihrem Alltag nach Kräften zu schikanieren.

Zur selben Zeit erhält der junge Bruder Mauritius den Auftrag, einige Reliquien an einen sicheren Ort zu bringen, die sein Kloster seit Jahrhunderten hütet und geheim hält. Dazu gehören ein als Ketzerwerk verdammter Codex und eine Himmelsscheibe voller Geheimnisse.

Unterwegs hat Mauritius ei­nen Unfall, schwer verletzt landet er in der Burg Gutenberg. Während draussen ein Krieg zwischen den Habsburgern und den Schweizer Eidgenossen immer wahrscheinlicher wird, haben es finstere Kräfte auf die wertvollen Reliquien abgesehen. (ab)