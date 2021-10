Buchs und Vaduz präsentieren Buch über neue Brücke über den Rhein

Buchs/Vaduz Ein Buch zur Brücke, die Buchs und Vaduz seit 2019 miteinander verbindet Die Gemeinde Vaduz und die Stadt Buchs präsentierten ein Buch, das nachbarschaftliche Zusammenarbeit, technisches Know-how und Literatur repräsentiert. Dazu wurde ein Anlass mit Interviews, einem Kurzfilm, Gesang und Lesungen für das wissbegierige Publikum veranstaltet. Damian Becker Jetzt kommentieren 27.10.2021, 16.30 Uhr

Macher der Brücke und des Buchs sowie die beiden Behördenvorsteher von Vaduz und Buchs bei der Buchpremiere. Heini Schwendener

Das Buch schliesst mit den Worten: «Nun steht die Brücke da – formvollendet. Viele Menschen stehen dahinter, die mit ihrem Handwerk, ihrem Wissen, ihrem Können und ihrer Erfahrung zum Gelingen dieses Werkes beigetragen haben.»

Leiter der beiden Projekte – der Brücke und des Buches – ist Andreas Büchel, Leiter Tiefbau der Gemeinde Vaduz. Er wollte am Dienstagabend keine Rede halten, wohl eingedenk des obigen Zitats. «Andreas sagte mir vor der Veranstaltung, dass zu viele Menschen am Projekt beteiligt waren, um hervorgehoben zu werden», so Janine Köpfli, Fachverantwortliche der Projektkommunikation der Gemeinde, die das Publikum durch den Abend führte.

Zwei Regionen mit hervorragenden Beziehungen

Ihre Wertschätzung für die Langsamverkehrsbrücke taten Bürgermeister Manfred Bischof und Stadtpräsident Daniel Gut kund. Gut bezeichnete die Brücke als hervorragendes Beispiel für die Früchte, die der Verein Agglomeration Werdenberg- Liechtenstein trägt. Manfred Bischof lobte das Werk überschwänglich:

«Es ist ein spannendes Buch mit Fakten, mit vielen Bildern und mit Geschichten zum Bau.»

Die Ingenieure Jürg Conzett und Uwe Bremen erzählten Spannendes über den Bauprozess. Die Brückenabschnitte wurden in drei Konvois, jeweils in der Nacht, als Ausnahmetransport aus dem Tessin an den Rhein gefahren. Als sie angekommen waren, musste die nächste Herkulesaufgabe erledigt werden: «Es war eine Herausforderung und wir wussten nicht, ob die schweren Elemente den Damm überlasten», so Bremen. Gelungen ist das Projekt, und das Endresultat könne sich sehen lassen: «Ästhetisch ist die Brücke sehr ansprechend.»

Der Vaduzer Bürgermeister Manfred Bischof (links) und der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut bei der Präsentation des Buchs «Die Langsamverkehrsbrücke Buchs–Vaduz» am Dienstagabend. Bild: Heini Schwendener

Im Buch «Die Langsamverkehrsbrücke Buchs–Vaduz», das im renommierten Verlag Scheidegger & Spiess erscheint, sind Informationen und Fakten rund um den Bauprozess gesammelt.

Ein Buch mit literarischen Höhepunkten

Doch nicht nur die technische Fülle beeindruckt, sondern auch die lockeren Texte, die den Leserschaft zum Nachdenken anregen. Verfasst hat diese der Vaduzer Autor Mathias Ospelt.

So beschreibt er zum Beispiel die Brücke als Chance: «Eine Brücke kann aber über den primären Zweck der praktikablen Verbindung hinausgehen und eine Chance bedeuten ... Dies sehen wir oft im übertragenen Sinn, wenn bei einem Problem zuerst einmal eine geistige Brücke geschlagen wird. Eine erste Grundverständigung. Eine Annäherung. Etwas Vorübergehendes. Sozusagen etwas Vor-Rübergehendes.»