Abstimmung über Ausbau der Ara Buchs-Sevelen-Grabs

In den Gemeinden des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs gibt es am 15. Mai eine Urnenabstimmung über den Kredit zum Ausbau der Biologie in der ARA Buchs. Die wichtigsten Fragen und die Antworten dazu.

Heini Schwendener Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr